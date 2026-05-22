«Лаборатория Касперского»: многие взрослые не осознают, что сталкивались с цифровым насилием, хотя это происходило почти с каждым вторым

«Лаборатория Касперского» выпустила отчёт «Невидимый контроль, или что такое цифровое насилие» на основе глобального опроса*. По данным компании, 46% респондентов в мире столкнулись как минимум с одной формой цифрового насилия за последние 12 месяцев, однако только 32% опрошенных понимают, что означает этот термин. Это говорит о низком уровне осведомлённости: многие могут сталкиваться с различными формами цифрового насилия, не распознавая их как насилие.

Что такое цифровое насилие. Цифровое насилие включает различные формы агрессивного или контролирующего поведения с использованием технологий — смартфонов, социальных сетей и онлайн-платформ. Речь может идти как об онлайн-домогательствах и изоляции, так и о преследовании, выдаче себя за другого человека, создании фейковых аккаунтов или цифровой слежке. Поскольку такие действия нередко становятся частью повседневного цифрового общения, многие не воспринимают их как угрозу.

«Профессор психологии Джон Сулер в 2004 году описал эффект „растормаживания онлайн“, при котором в условиях воспринимаемой анонимности пользователи ведут себя менее сдержанно, чем офлайн. Онлайн-собеседники воспринимаются как „менее настоящие“, чем те, с кем человек общается вживую, а анонимность и физическая невидимость скрывают эмоциональное состояние и реакцию собеседника. В результате пользователь не получает обратной связи, которая могла бы сигнализировать о том, что стоит остановиться. С этой точки зрения особенно важно повышать уровень информированности о том, что считать цифровым насилием, как его распознать и остановить», — рассказывает Александра Бочавер, доктор психологических наук, директор Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ.

С чем сталкиваются. Согласно отчёту, те, кто сталкивался с цифровым насилием, в среднем испытывали на себе более двух его различных форм. Наиболее распространённой практикой оказались блокировка и изоляция с целью причинить вред (17%). Ещё 15% респондентов получали оскорбительные или грубые сообщения, почти 8,5% сталкивались с цифровым преследованием, а 5% — с доксингом**. При этом часть подобных практик связана не только с манипулятивным и эмоционально разрушительным поведением незнакомцев в интернете, но и с цифровым контролем внутри личных отношений.

«Цифровое насилие и различные формы онлайн-слежки особенно часто используются после разрыва отношений — для контроля, запугивания или попыток сохранить влияние на бывшего партнёра. В нашей практике встречаются угрозы через социальные сети, публикация личных данных, создание дипфейков и онлайн-слежка. Один из недавних примеров — использование телефона ребёнка для скрытого отслеживания перемещений бывшей супруги. Важно фиксировать факты угроз, слежки и распространения личной информации — это может помочь при обращении в правоохранительные органы или суд. Если есть возможность, предупреждайте близких о факте цифрового давления и обращайтесь за психологической и юридической поддержкой в кризисные центры», — комментирует Анастасия Ермолаева, председатель Нижегородской областной общественной организации «Нижегородский женский кризисный центр — поддержка женщин и их семей».

Киберсталкинг. Эксперты сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence фиксируют рост теневого рынка сервисов для доксинга и цифровой слежки. На форумах в даркнете такие услуги могут стоить от 50 до 4 тысяч долларов США. Одновременно растёт распространённость сталкерского ПО — коммерческих программ для скрытого наблюдения и вторжения в личную жизнь человека. С помощью таких приложений злоумышленники могут получить доступ к сообщениям, фотографиям, геолокации, страницам в социальных сетях, а также аудио- и видеозаписям жертвы — иногда в режиме реального времени. Для установки подобных программ, как правило, необходим физический доступ к устройству человека. При этом само ПО работает скрытно в фоновом режиме, а жертва может даже не подозревать о слежке.

«Сталкерское ПО, которое может легко скачать и установить любой человек, имеющий доступ к интернету, позволяет злоумышленникам удалённо получать доступ к смартфону жертвы практически из любого места. Поскольку такие программы работают в фоновом режиме и остаются незаметными, многие пользователи даже не подозревают, что их действия и перемещения могут отслеживаться. Именно поэтому важно понимать, как распознать такую активность и что делать при подозрении на онлайн-слежку», — комментирует Татьяна Шишкова, ведущий эксперт Kaspersky GReAT.

Приложения для слежки: мировая статистика. В 2024 — 2025 годах только решения «Лаборатории Касперского» обнаружили такие программы на устройствах более 34 тысяч пользователей, а за последние пять лет — более чем у 127 тысяч человек в более чем 160 странах мира. Россия, Бразилия и Индия, как и в предыдущие годы, вошли в число стран, наиболее затронутых этой проблемой. За 2024 — 2025 годы эксперты компании выявили 33 ранее неизвестных семейства сталкерских программ.

«Лаборатория Касперского» рекомендует:

использовать защитные решения, которые умеют выявлять сталкерское ПО и предупреждать о подозрительной активности. Например, бесплатное приложение Kaspersky для Android помогает обнаруживать инструменты цифровой слежки и уведомляет о неизвестных Bluetooth-устройствах, включая беспроводные метки;

не удалять обнаруженное сталкерское ПО сразу: если человек, установивший его, находится рядом или проживает вместе с жертвой, это может быть небезопасно. Сначала стоит оценить ситуацию и по возможности обратиться за помощью;

использовать другое устройство для обращения в службы поддержки, кризисные центры или к близким, если есть сомнения, что основной смартфон может находиться под наблюдением.

«Лаборатория Касперского» — один из учредителей Коалиции по борьбе со сталкерским ПО (Coalition Against Stalkerware), в которую входят производители решений в сфере информационной безопасности и некоммерческие организации, помогающие жертвам насилия. Подробнее о коалиции можно узнать на сайте: Coalition Against Stalkerware.

* Опрос проведён внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» в 2025 году среди 7 600 респондентов из Австрии, Бразилии, Китая, Колумбии, Франции, Германии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Малайзии, Мексики, Марокко, Португалии, России, Сербии, Испании, Великобритании и США.

** Доксинг — это раскрытие идентифицирующей информации о человеке в сети и её распространение без разрешения жертвы.