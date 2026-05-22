Вышел бюджетный смартфон Realme 16T с зеркалом для селфи и емким аккумулятором

Компания Realme представила в Индии бюджетный смартфон Realme 16T, это более доступная версия базовой модели. Главной особенностью новинки стал аккумулятор емкостью 8000 мАч (у базовой модели Realme 16 — 7000 мАч). Производитель заявляет, что этого объема достаточно для обеспечения автономной работы модели в течение трех дней от одной зарядки. Есть поддержка быстрой 45-ваттной зарядки.

Realme 16T оснащен IPS-дисплеем диагональю 6,8 дюйма с разрешением 1570×720 пикселей, частотой обновления до 144 Hz и пиковой яркостью 1200 нит. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 6300 с графикой Mali-G57 MC, дополненный 6 или 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 емкостью 128 или 256 Gb. Для предотвращения перегрева компонентов установлена испарительная камера площадью 5300 мм². Внедрена система умной очистки: во время сна пользователя устройство проводит обслуживание, дефрагментацию памяти и оптимизацию файловой структуры, что гарантирует плавную работу интерфейса минимум на 6 лет.

В основную камеру входит 50 Мп датчик (Sony IMX852, f/1.8) и вспомогательный монохромный сенсор на 2 Мп (f/2.4). Для фронтальной съемки предусмотрен объектив на 16 Мп (f/2.4). В смартфоне используется фирменная кольцевая вспышка Aura Flash, которая способна подстраиваться под условия освещения и имитировать различные световые сценарии. Realme 16T, как и базовая модель, получил зеркало для селфи, размещенное в плато камеры. С его помощью компания предлагает делать фото прямо на основной модуль.

Корпус смартфона защищен по стандартам IP68/69 и соответствует военному классу надёжности MIL-STD 810H. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, порт USB-C 2.0. Сканер отпечатков пальцев интегрировали в кнопку на боковой грани. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой Realme UI 7.0. Габариты и вес: 166,6×7,82×8,8 мм, 224 гр.

Цены на Realme 16T: 6/128 Gb — $313, 8/128 Gb — $333, 8/256 Gb — $365. Смартфон вначале появится на рынке Индии, а позже и в других регионах.