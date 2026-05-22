HMD Vibe2 5G: экран 120 Hz и аккумулятор на 6000 мАч от $90

Компания HMD Global представила в Индии бюджетный смартфон Vibe2 5G. Аппарат стал одним из самых доступных 5G-устройств производителя. Несмотря на низкую цену, смартфон получил быстрый экран и емкий аккумулятор.

HMD Vibe2 5G оснащен 6,75-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Hz. За производительность отвечает 6-нм процессор Unisoc T8200 5G с графикой Mali-G57 MC2. Объем оперативной памяти может составлять 4 или 6 Gb, емкость накопителя – 64 или 128 Gb.

Основная камера двойная с AI-обработкой и LED-вспышкой, в нее входит 50 Мп датчик и вспомогательный модуль на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает 18-ваттную быструю зарядку. Есть поддержка модулей Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, GPS, две Nano-SIM, слот для карт microSD, порт USB-C 2.0 и разъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты и вес: 168х77,7х8,6 мм, 210 гр. Устройство будет работать под управлением Android 16 с заявленной поддержкой обновлений в течение двух лет.

Цены на HMD Vibe2 5G: 4/64 Gb — $90, 4/128 Gb — $105, 6/128 Gb — $115. Цветовые варианты корпуса — Cosmic Lavender, Nordic Blue и Peach Pink.