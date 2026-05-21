Игровой флагман iQOO 15T получил 200 Мп камеру и аккумулятор на 8000 мАч

Компания iQOO представила игровой флагманский смартфон iQOO 15T. Аппарат предлагает мощный процессор, камеру с высоким разрешением и емкий аккумулятор.

iQOO 15T оснащен 6,82-дюймовым AMOLED-экраном (BOE Q10+) с разрешением 3168 × 1440 пикселей (510 ppi), адаптивной частотой обновления 1-144 Hz, яркостью 1800 нит в режиме HDR (пиковая 4500 нит), ШИМ-частотой 2592 Hz и поддержкой HDR10+. Используются технологии защиты зрения.

В основе смартфона лежит 3-нм процессор MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition с графикой Mali-G1 Ultra MC12. По словам компании, процессор обеспечивает прирост стабильной частоты кадров под нагрузкой на 34%. Дополнительно используется отдельный графический чип Q3, который обеспечивает работу технологии трассировки лучей и стабильность картинки в играх. Поддерживается до 144 FPS в более чем 140 играх. За охлаждение SOC отвечает испарительная камера площадью 8000 мм2. Смартфон предлагается в конфигурациях с 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X Ultra и 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb постоянной памяти UFS 4.1.

Набор камер устройства состоит из главного датчика на 200 Мп (Samsung HP5, 1/1.56″, f/1.88, OIS) и широкоугольного модуля на 50 Мп (Samsung JN1, 1/2.76″, f/2.0, автофокус для макро). Заявлена поддержка стабилизации CIPA 4.5 и 4-кратный оптический зум без потерь (за счет кропа). Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп (1/3.1″, f/2.45). Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт.

Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-пульт, NFC, две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-C, симметричные стереодинамики и защита IP68/IP69. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен под экраном. Смартфон работает на базе Android 16 с оболочкой OriginOS 6. Габариты и вес: 163,37 х 76,71 х 8,40 мм, 223 гр.

Цены на iQOO 15T: 12/256 Gb — $601, 16/256 Gb — $660, 12/512 Gb — $704, 16/512 Gb — $762, 16 Gb/1 Tb — $880. Палитра расцветок включает серый с красным отливом, черный и белый варианты.