Mozilla анонсировала масштабный редизайн браузера Firefox

Компания Mozilla анонсировала крупнейший редизайн Firefox – впервые с 2020 года. Проект получил кодовое название Project Nova. По словам компании, обновление адаптирует внешний вид браузера к «стремительно меняющемуся» интернету и сделает интерфейс «более чистым, удобным и настраиваемым», не лишая его при этом индивидуальности.

Новая цветовая палитра «вдохновлена образом огня». Она включает фиолетовый и оранжевый цвета, а также дымчатые и светлые оттенки, «добавляющие тепла». Редизайн затрагивает вкладки, иконки, отступы, цветовую палитру и настройки.

Вкладки теперь имеют более мягкую и округлую форму с едва заметным градиентом с акцентом на активной странице. В похожем стиле выполнены кнопки, меню и панели браузера. Все иконки также были переработаны для лучшего соответствия светлой и темной темам оформления.

Также спустя много лет вернулся «компактный режим», уменьшающий расстояние между элементами интерфейса. Помимо этого, Mozilla переделала раздел с настройками, сделав их описание более понятным и выведя на более заметное место опции приватности, в частности, фирменный VPN-сервис.

По словам разработчиков, за последний год Firefox стал загружать веб-страницы в среднем на 9% быстрее благодаря блокировке трекеров и предоставления приоритета наиболее важным элементам страницы.

Кроме того, в Firefox исправили 271 уязвимость с помощью ИИ-модели Mythos от Anthropic. Браузер также получит встроенные ИИ-функции, которые можно отключить одной кнопкой.

Project Nova уже доступен для тестирования в бета-сборках Firefox Nightly. Полноценный релиз ожидается в конце 2026 года. Отзывы о новом дизайне можно направить через форум Connect.