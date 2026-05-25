Vivo Y600 Turbo получил яркий AMOLED экран и аккумулятор на 9020 мА•ч

Компания Vivo выпустила в Китае недорогой смартфон Y600 Turbo, особенностями которого стали очень яркий экран и высокая автономность. Аппарат оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2800 x 1260 пикселей, 449 ppi), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 5000 нит. Также заявлена поддержка 4320 Hz ШИМ для снижения нагрузки на глаза.

За производительность смартфона отвечает 4-нм процессор Snapdragon 7s Gen 4, который работает в паре с 8/12 Gb оперативной памятью LPDDR4X и накопителями стандарта UFS 3.1 емкостью 256 /512 Gb. В основную камеру входит главный датчик на 50 Мп (f/1.8, PDAF) и 2 Мп сенсор глубины (f/2.4). Возможна запись видео 4К. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп (f/2.05).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 9020 мАч. Производитель заявляет, что батарея сохраняет не менее 80% емкости после 1200 циклов зарядки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 90 Вт, обратная проводная зарядка и функция прямого питания. В список характеристик устройства также вошли поддержка 5G, модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, модуль NFC, GPS, ИК-пульт, две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-С, оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев и защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Габариты и вес: 163,73 x 76,18 x 8,29 мм, 215 гр. Работает смартфон на базе Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Цены на Vivo Y600 Turbo в Китае: 8/256 Gb — $340, 12/512 Gb — $380, 12/512 Gb — $430. Смартфон будет доступен в трех цветах корпуса: Dune Gold, Electric Blue и Millennium Pink. Будет ли глобальный релиз — пока не сообщается.