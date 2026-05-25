26 мая, 2026
Starlink официально стал доступен в Кыргызстане

Спутниковый интернет Starlink официально стал доступен на территории Кыргызстана. Страна добавлена на карту покрытия сервиса со статусом Available (Доступно).

Местным инфраструктурным партнером выступила компания «Элкат», которая объявила, что с 25 мая проект полностью переходит в активную фазу. Абоненты получат локальный кыргызский IP-адрес, а весь интернет-трафик поступает на терминалы напрямую со спутников как суверенный кыргызский трафик.

На сайте Starlink пользователи уже могут ввести конкретный адрес и проверить, возможно ли подключение в их районе. Сервис также предлагает посмотреть доступные планы для выбранной локации. Подписка для частных пользователей обойдется от 10 тысяч сомов в месяц, комплект оборудования Starlink Mini стоит 36 тысяч сомов.

Запуск Starlink особенно важен для отдаленных сел и горных районов Кыргызстана, где проводной или мобильный интернет работает нестабильно либо отсутствует.

