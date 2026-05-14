В Epic Games Store началась раздача The Telltale Batman Shadows Edition и Sunderfolk

В Epic Games Store началась очередная еженедельная раздача. На этот раз отдают бесплатно две игры: The Telltale Batman Shadows Edition и Sunderfolk. Акция действует до 21 мая в 20:00 по бакинскому времени.

The Telltale Batman Shadows Edition — специальное издание с усовершенствованным игровым процессом и обновленными текстурами объединяет все десять эпизодов Telltale Batman из двух сезонов в одной полноценной игре, сохраняя при этом атмосферу богатой визуальной истории Темного рыцаря.

Sunderfolk — кооперативная тактическая RPG с элементами настольной игры, выпущенная в 2025 года студией Secret Door, основанной выходцами из Blizzard. Управление игрой можно осуществлять с помощью смартфона или планшета.

На следующей неделе в Epic Games Store снова будут раздавать две «тайные» игры.