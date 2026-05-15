spot_img
15 мая, 2026
ДомойТелекомСобытия“Ağıllı şəhərlər, dayanıqlı gələcək: Şəhər transformasiyasında süni intellekt və əşyaların interneti” adlı...

“Ağıllı şəhərlər, dayanıqlı gələcək: Şəhər transformasiyasında süni intellekt və əşyaların interneti” adlı “4SİM Talks” tədbiri keçirilib

4SİM Talks

İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzinin(4SİM) təşkilatçılığı və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin tərəfdaşlığı ilə  Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində “Ağıllı şəhərlər, dayanıqlı gələcək: Şəhər transformasiyasında süni intellekt və əşyaların interneti” adlı “4SİM Talks” tədbiri keçirilib.

Tədbirdə süni intellekt (Sİ), Əşyaların İnterneti (IoT) və digər innovativ texnologiyaların şəhər inkişafında rolu, ağıllı şəhər həlləri, dayanıqlı urbanizasiya və rəqəmsal transformasiya istiqamətində mövcud çağırış və imkanlar müzakirə edilib. Sessiyada dövlət qurumlarının nümayəndələri, beynəlxalq ekspertlər, özəl sektor təmsilçiləri, akademik dairələr və inşaat və memarlıq sahəsini təmsil edən startapçılar bir araya gəliblər.

4SİM-in icraçı direktoru Fariz Cəfərov bildirib ki, ağıllı şəhər konsepsiyası artıq yalnız texnoloji yanaşma deyil, həm də dayanıqlı inkişaf, vətəndaş rifahı və iqtisadi səmərəlilik üçün strateji prioritetdir. O vurğulayıb ki, WUF13 kimi qlobal platformalar çərçivəsində keçirilən bu cür müzakirələr Azərbaycanın rəqəmsal transformasiya gündəliyi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Sessiya çərçivəsində “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunu və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetini təmsil edən spikerlər tarixi şəhər mühitində rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi, şəhər planlaşdırılmasında süni intellektin rolu, innovativ idarəetmə modelləri barədə təqdimatla çıxış ediblər.

Həmçinin, “Honeywell”, “Digital Residence” və “Sea Breeze” şirkətlərinin nümayəndələri ağıllı infrastruktur sistemləri, enerji səmərəliliyi, təbiət əsaslı həllər və müasir şəhərsalma layihələrində qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı təcrübələrini iştirakçılarla bölüşüblər.

Tədbir çərçivəsində inşaat sahəsində fəaliyyət göstərən yerli startapların da təqdimatları baş tutub.

Qeyd edək ki, tədbir “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” çərçivəsində “Elm və sənaye klasteri 4.0” formalaşdırılması təşəbbüsünə xidmət edir.

Предыдущая статья
В Epic Games Store началась раздача The Telltale Batman Shadows Edition и Sunderfolk
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,769ФанатыМне нравится
1,009ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»