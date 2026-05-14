Apple получила престижную дизайнерскую награду за Liquid Glass

15 мая, 2026
Компания Apple получила престижную награду Gold Cube на церемонии Art Directors Club Awards в Нью-Йорке за фирменную визуальную концепцию Liquid Glass, ставшую основой интерфейса гаджетов компании. Премия ADC была учреждена в 1920 году, а награда Gold Cube считается одной из наиболее авторитетных в индустрии дизайна и присуждается за выдающиеся визуальные и креативные решения.

Всего Apple получила четыре дизайнерских награды ADC:

  • Золото за UX/UI-дизайн;
  • Серебро за «впечатления и взаимодействия»;
  • Бронзу за пользовательский опыт;
  • Бронзу за инновации.

Концепция Liquid Glass, представленная Apple год назад, вызвала активные споры среди пользователей: одни считают его невероятно эффектным и «живым», а другие жалуются на плохую читаемость и чрезмерную прозрачность элементов интерфейса.

Во время анонса Apple подробно рассказывала о процессе создания Liquid Glass. По словам компании, разработчики использовали физические стеклянные макеты иконок, чтобы изучить, как свет отражается и преломляется на разных поверхностях в реальном мире, чтобы добиться максимально реалистичного визуального эффекта в цифровой среде. После первоначального релиза Apple уже неоднократно вносила изменения в новый интерфейс на разных платформах, уменьшив эффект прозрачности для лучшей читабельности.

