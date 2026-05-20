21 мая, 2026
Techpro DC стал официальным дистрибьютором Addlink Technology

На фоне продолжающейся турбулентности на мировом рынке флеш- и оперативной памяти, сопровождающейся ростом цен, дефицитом отдельных категорий продукции и нестабильностью поставок, для рынка Азербайджана особую важность приобретает доступ к надежным каналам дистрибуции и проверенным производителям. В этих условиях международный дистрибьютор Techpro DC объявил о подписании дистрибьюторского соглашения с тайваньским производителем Addlink Technology, став официальным дистрибьютором бренда в 123 станах мира.

Новое партнерство позволит расширить присутствие на рынке Азербайджана и стран региона современных решений в области хранения данных и оперативной памяти, а также обеспечить локальных партнеров и ритейлеров стабильными поставками столь востребованной продукции. Речь идет как о решениях для потребительского сегмента, так и о продуктах для игровых систем, рабочих станций, ноутбуков, NAS-систем и профессиональных сценариев использования.

Компания Addlink Technology, штаб-квартира которой расположена в Тайбэе (Тайвань_, специализируется на производстве SSD-накопителей, модулей DRAM-памяти, карт памяти и USB-накопителей. Производитель располагает собственным производством на Тайване и сертифицирован по стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Сегодня Addlink сотрудничает более чем с 200 партнерами в 60+ странах мира, уделяя ключевое внимание качеству продукции, надежности и постоянному совершенствованию производственных процессов.

В продуктовый портфель Addlink входят PCIe Gen5/Gen4 SSD, SATA SSD, внешние накопители, игровые решения, DRAM-модули DDR4/DDR5, карты памяти и USB-накопители. Компания активно развивает направления, связанные с AI PC, игровыми платформами, контент-креаторами и высокопроизводительными системами хранения данных.

Techpro DC является одним из крупнейших IT-дистрибьюторов в Закавказье и Центральной Азии, последовательно расширяя портфель международных производителей и укрепляя позиции на рынках региона. Получение статуса официального дистрибьютора Addlink позволит компании предложить партнерам более широкий выбор решений в сегменте памяти и хранения данных, спрос на которые продолжает расти на фоне увеличения объемов данных, развития AI-нагрузок и модернизации корпоративной инфраструктуры.

«Сотрудничество с Addlink открывает для наших партнеров доступ к современным и конкурентоспособным решениям одного из заметных тайваньских производителей в сегменте памяти и накопителей. Особенно важно, что речь идет о компании с собственным производством, международной экспертизой и высоким уровнем контроля качества. Мы уверены, что продукты Addlink будут востребованы как в корпоративном, так и в розничном сегменте рынка Азербайджана и стран региона», — отметили в Techpro DC.

