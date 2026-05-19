Конференция Apple WWDC 2026 пройдет с 8 по 12 июня

Компания Apple сообщила, что ежегодная конференция разработчиков WWDC 2026 пройдет с 8 по 12 июня в штаб-квартире Apple Park в Купертино (штат Калифорния). Мероприятие пройдет под девизом Coming Bright Up.

Компания представит новые версии операционных систем, а также обновленной Siri, превращенной в полноценного чат-бота с искусственным интеллектом. Кроме того, в пресс-релизе упоминаются новые инструменты на базе нейросетей.

Мероприятие стартует с традиционной основной презентации, которая начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени (21:00 по бакинскому), и сессии для разработчиков Platforms State of the Union, запланированной на 13:00 (24:00). Более тысячи разработчиков и дизайнеров приглашены в комплекс Apple Park, чтобы лично участвовать в мероприятиях первого дня конференции. Кроме того, пятьдесят лучших студентов, лауреатов конкурса Swift Student Challenge, получили приглашение посетить штаб-квартиру в Купертино на три дня в период проведения мероприятия.

Программа Apple WWDC 2026 включает свыше ста обучающих видеосессий, а также практические семинары с участием технических специалистов компании. Со вторника по пятницу пройдут часовые групповые онлайн-лаборатории, на которых участники смогут задать вопросы об Apple Intelligence, играм, графике и машинном обучении.

Трансляция конференции будет доступна на сайте компании, на портале Apple Developer, в фирменном приложении и на YouTube-канале для разработчиков.