Google представил персонального ИИ-агента Gemini Spark, который работает круглосуточно

Компания Google представила персонального ИИ-агента Gemini Spark, работающего круглосуточно — даже когда устройство пользователя выключено. В основе Gemini Spark лежит ИИ-модель Gemini 3.5. ИИ-агент выполняет несколько задач разом и умеет работать в различных приложениях экосистемы Google Workspace, включая почту Gmail, «Google Документы» и «Google Презентации», а также в программах, поддерживающих протокол MCP. Помимо внутренних сервисов Google, на старте Gemini Spark поддерживает взаимодействие с такими сторонними платформами, как Canva, OpenTable и Instacart. В дальнейшем планируется, что Spark сможет работать с локальными файлами пользователей — в частности, речь идет о приложении Gemini на macOS.

Gemini Spark выполняет как разовые, так и регулярные задачи. Например, он способен самостоятельно находить скрытые комиссии в ежемесячных счетах по банковским картам, формировать списки дел на основе писем или составлять полноценные отчеты в «Google Документах», используя заметки из рабочих чатов. Инструмент работает исключительно по запросу, поэтому владельцы аккаунтов могут самостоятельно выбирать, какие именно приложения подключать к системе. Кроме того, Gemini Spark поддерживает «Навыки» — системные наборы инструкций, которые заставляют ИИ работать по стандартам пользователя. Безопасность системы обеспечивается обязательным подтверждением со стороны человека перед совершением любых критически важных действий, таких как перевод денежных средств или отправка писем.

В ближайшее время Gemini Spark станет доступен для ограниченного круга тестировщиков, а на следующей неделе им смогут воспользоваться участники бета-тестирования Google AI Ultra в США. Летом ИИ-агент станет доступен в десктопном приложении Gemini для обеспечения прямого доступа к файлам на персональных компьютерах.