FOMINOV CONSULTING и Sigma Software Group объявили о партнёрстве в Азербайджане

Компании FOMINOV CONSULTING и Sigma Software Group заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие цифровых технологий и поддержку организаций в Азербайджане.

В рамках партнёрства Sigma Software Group будет развивать своё присутствие в регионе через FOMINOV CONSULTING — локального партнёра, специализирующегося на инфраструктуре дата-центров, кибербезопасности и корпоративных IT-решениях.

Sigma Software Group — международный IT-консалтинговый и инженерный партнёр с более чем 24-летним опытом. Компания работает с более чем 300 клиентами по всему миру — от стартапов до корпораций уровня Fortune 500, объединяет свыше 2000 специалистов в более чем 20 странах и развивает собственную экосистему, включающую R&D-центры, инвестиционное направление и образовательные инициативы. Компания также демонстрирует высокий уровень удовлетворённости клиентов (99%) и входит в рейтинг IAOP Global Outsourcing 100.

В портфеле компании — проекты в сферах Finansial services, Aviation, Logistics, GovTech, Retail и Defense, включая разработку масштабируемых цифровых платформ, внедрение AI-решений, участие в инициативах Smart City и создание решений в области кибербезопасности. Среди значимых инициатив — сотрудничество с BAE Systems в области кибербезопасности и цифровых решений, развитие оборонного инновационного экосистемного проекта Defence Builder, а также участие в программах цифровой трансформации и восстановления инфраструктуры. Наряду с сервисной экспертизой, в рамках партнёрства клиенты в регионе получат доступ к продуктовому портфелю Sigma Software Labs венчурного крыла компании, развивающего 30+ инновационных технологических продуктов.

Сотрудничество будет сосредоточено на модернизации IT-инфраструктуры, внедрении безопасных и масштабируемых цифровых платформ, а также развитии инноваций в ключевых секторах — государственном, финансовом, телекоммуникационном и корпоративном.

«Партнёрство с Sigma Software Group открывает для наших клиентов доступ к передовой международной инженерной экспертизе и позволит реализовывать более масштабные проекты цифровой трансформации в Азербайджане», — отметили в FOMINOV CONSULTING.

Объединение глобальной экспертизы Sigma Software Group и глубокого понимания локального рынка со стороны FOMINOV CONSULTING позволит компаниям в стране ускорить внедрение современных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта, передовые системы кибербезопасности и комплексные инициативы цифровой трансформации.

