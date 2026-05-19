Take-Two rəhbəri təsdiqlədi: GTA VI-in təqdimatı 18 ay gecikib

Take-Two Interactive şirkətinin baş direktoru Ştraus Zelnik bildirib ki, Grand Theft Auto VI oyununun buraxılışı ilkin qrafikdən təxminən 18 ay geri qalır.
Zelnik bloger David Senraya verdiyi müsahibədə qeyd edib ki, GTA VI əslində ötən ilin may ayında təqdim olunmalı idi. Lakin həmin vaxt oyun bazara çıxmaq əvəzinə, yalnız yeni treyler nümayiş etdirildi.
Şirkət rəhbəri gecikmənin konkret səbəblərini açıqlamasa da, Take-Two-nun keyfiyyətə necə yanaşdığını göstərmək üçün ilk Borderlands oyununun hazırlanmasından maraqlı bir nümunə gətirib.
Onun sözlərinə görə, Borderlands buraxılışa cəmi iki ay qalmış demək olar ki, hazır idi. Lakin komanda oyunun vizual üslubunun uğurlu olmadığını düşünərək bütün qrafik dizaynı yenidən hazırlamaq qərarına gəlib. Bu qərar layihəyə əlavə 50 milyon dollar xərc və bir il əlavə inkişaf müddəti tələb edib.
Nəticədə risk özünü doğruldub: Borderlands özünəməxsus vizual tərzi sayəsində oyun dünyasının ən tanınan franşizalarından birinə çevrilib.
Zelnikin sözlərinə əsasən, eyni yanaşma GTA VI üçün də tətbiq olunur. Yəni Rockstar Games oyunu yalnız tam hazır və şirkətin yüksək keyfiyyət standartlarına uyğun olduqda təqdim edəcək.