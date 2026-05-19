Mastercard вошли в список TIME100 Most Influential Companies 2026, составленный журналом TIME. В ежегодный список включаются 100 компаний, оказывающих значительное влияние на развитие мира.

Кроме того, в рамках отраслевого обзора TIME включил Mastercard в число 10 самых влиятельных компаний мирового финансового сектора в 2026 году, отметив организации, которые задают новые стандарты и формируют будущее индустрии.

Это признание отражает роль Mastercard в развитии нового поколения коммерции — в частности, благодаря работе компании над Agent Pay, решением, предназначенным для безопасного осуществления платежей AI-агентами от имени потребителей и бизнеса.

В своем профиле TIME отметил усилия Mastercard по обеспечению доверия и безопасности AI-транзакций, включая возможность верификации AI-агентов до совершения платежей — по мере того как коммерция становится более интеллектуальной и все глубже интегрируется в повседневный пользовательский опыт.

По мере развития коммерции Mastercard продолжает фокусироваться на создании надежной и совместимой инфраструктуры, которая позволяет людям и бизнесу совершать транзакции с уверенностью. Благодаря таким технологиям, как токенизация, аутентификация и предотвращение мошенничества в режиме реального времени, Mastercard обеспечивает основу доверия для новых форм коммерции.

Mastercard продолжает тесно сотрудничать с партнерами в Азербайджане, поддерживая развитие современной цифровой экономики и способствуя тому, чтобы новые, более интеллектуальные формы коммерции были доступными, безопасными и надежными для потребителей и бизнеса.