spot_img
7 мая, 2026
ДомойSoftwareИгрыРемейк Star Fox 64 выйдет 25 июня на Switch 2

Ремейк Star Fox 64 выйдет 25 июня на Switch 2

Star Fox 64

Компания Nintendo провела трансляцию Direct, посвященную франшизе Star Fox, на которой анонсировала ремейк Star Fox 64 для консоли Switch 2.

По словам разработчиков, ремейк представляет собой «кинематографическое переосмысление» оригинала — с полностью обновленным визуалом, включая дизайн ключевых персонажей (Фокса МакКлауда, Фалько, Слиппи и Пеппи), озвученными диалогами, синематиками и оркестровым саундтреком.

В ремейке появится новая миссия, которая станет прологом сюжетной кампании — в ней появится отец Фокса, также добавят режимы испытаний и онлайн. Star Fox 64 будет поддерживать управление с Joy-Con 2 в режиме мыши. Играть можно будет в кооперативе на одном Switch 2: один пользователь будет использовать контроллер для управления кораблем, а второй — для прицеливания и стрельбы.

В мультиплеере игроки смогут создавать как приватные лобби, так и присоединяться к случайным пользователям, чтобы участвовать в командных боях.

Еще одной особенностью ремейка стали аватары с персонажами Star Fox, которые реализованы через Game Chat.

Релиз ремейка Star Fox 64 на Switch 2 состоится 25 июня.

Предыдущая статья
Microsoft Xbox-da Copilot inteqrasiyasından imtina etdi
Следующая статья
Azercell дарит гигабайты за пройденные шаги в рамках кампании “GiqaAddım”
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,776ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»