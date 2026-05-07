Ремейк Star Fox 64 выйдет 25 июня на Switch 2

Компания Nintendo провела трансляцию Direct, посвященную франшизе Star Fox, на которой анонсировала ремейк Star Fox 64 для консоли Switch 2.

По словам разработчиков, ремейк представляет собой «кинематографическое переосмысление» оригинала — с полностью обновленным визуалом, включая дизайн ключевых персонажей (Фокса МакКлауда, Фалько, Слиппи и Пеппи), озвученными диалогами, синематиками и оркестровым саундтреком.

В ремейке появится новая миссия, которая станет прологом сюжетной кампании — в ней появится отец Фокса, также добавят режимы испытаний и онлайн. Star Fox 64 будет поддерживать управление с Joy-Con 2 в режиме мыши. Играть можно будет в кооперативе на одном Switch 2: один пользователь будет использовать контроллер для управления кораблем, а второй — для прицеливания и стрельбы.

В мультиплеере игроки смогут создавать как приватные лобби, так и присоединяться к случайным пользователям, чтобы участвовать в командных боях.

Еще одной особенностью ремейка стали аватары с персонажами Star Fox, которые реализованы через Game Chat.

Релиз ремейка Star Fox 64 на Switch 2 состоится 25 июня.