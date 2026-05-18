19 мая, 2026
Бесплатным пользователям соцсети X теперь нельзя публиковать больше 50 твитов в день

Социальная сеть X ввела некоторые ограничения на публикации и переписки для неверифицированных (бесплатных) пользователей с целью обеспечения надежности и функциональности платформы. Новые лимиты направлены на снижение нагрузки на серверную инфраструктуру и минимизацию ошибок в периоды высокой активности.

Лимиты для неверифицированных пользователей:

  • 500 личных сообщений в сутки;
  • 50 твитов в сутки;
  • 200 ответов на твиты в сутки;
  • 400 подписок на других пользователей в сутки.

Общее число подписок не может превышать 5000. Кроме того, действуют отдельные правила, запрещающие агрессивную подписку. Если пользователи достигнут любого из указанных лимитов, платформа показывает сообщение об ошибке, указывающее, какое именно ограничение достигнуто.

В основном ограничения сохранились на уровне принятых прежде, изменения затронули объем публикаций. Раньше для неверифицированных пользователей допускалось до 2400 публикаций в день. Новые ограничения действуют на всех устройствах и платформах, включая веб-версию и мобильные приложения, в том числе сторонние.

