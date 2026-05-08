8 мая, 2026
Epic Games Store отдает бесплатно две игры: Arranger: A Role-Puzzling Adventure и Trash Goblin

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз пользователи могут бесплатно получить две игры: Arranger: A Role-Puzzling Adventure и Trash Goblin. Акция действует до 14 мая в 20:00 по бакинскому времени. Обе игры получили очень положительные отзывы игроков.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure — сюжетная инди-головоломка с элементами RPG, где весь мир представляет собой единую сетку. Игроки управляют героиней Джеммой, двигая ряды и столбцы окружения, чтобы решать задачки, исследовать мир и сражаться. При движении Джеммы двигается и мир, создавая элементы хаоса и головоломок.

Trash Goblin — это уютный симулятор лавки, где игроки в роли гоблина находят, очищают, комбинируют и продают причудливые безделушки странным покупателям. Игра ориентирована на релаксацию.

Через неделю в Epic Games Store будут раздавать две «тайные» игры.

