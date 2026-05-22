Релиз Warhammer 40,000 Dawn of War IV состоится 17 сентября

Warhammer 40,000 Dawn of War IV, стратегия в реальном времени от немецкой студии King Art Games, выйдет 17 сентября 2026 года. Об этом разработчики объявили в новом трейлере игры. Ролик показывает внутриигровые фракции (Адептус Механикус, Космодесантников, Орков и Некронов) и геймплей за них.

Действие игры развернется спустя 200 лет после событий Dark Crusade на планете Кронус. На старте будут доступны 4 играбельные стороны. Каждая фракция имеет уникальные механики, например, Адептус Механикус используют «Ноосферу» для создания защитных сетей. Кампания будет включать более 70 миссий, предусмотрены режимы «Схватка», «Последний рубеж» и мультиплеер.

Создатели игры также представили «дорожную карту» поддержки на первый год. Осенью планируется два обновления: с первым появится режим Crusade Mode с наборами карт, а второе расширение посвятят Ахмнотеху. До конца года для игры выйдет пользовательский редактор миссий и платное сюжетное DLC The Blood Ravens. Весной 2027-го для Dawn of War IV выпустят еще одно дополнение — Aftermath с отдельной кампанией и новой фракцией.

У Warhammer 40,000 Dawn of War IV уже есть страница в Steam, где можно оформить предзаказ на игру.