26 мая, 2026
Dell анонсировал серверы PowerEdge на базе платформы AMD EPYC Venice

Компания Dell анонсировала серверы PowerEdge 18-го поколения, базирующиеся на процессорах AMD EPYC Venice (Zen 6). По сравнению с предшественниками заявляется прирост производительности 70%. Процессоры серии AMD EPYC Venice разработаны по новейшему 2-нм техпроцессу и предложат рекордное количество ядер, ожидается, что флагманские чипы будут иметь до 256 ядер с кэшем L3 большого объема.

В линейку PowerEdge вошли компактные одно- и двухсокетные системы, разработанные для работы с высокопроизводительными вычислениями (HPC), виртуализации, периферийных вычислений и задач искусственного интеллекта.

Модель PowerEdge M9825 с жидкостным охлаждением ориентирована на платформы высокой плотности. Сервер может монтироваться в 21-дюймовые ORv3-стойки серии IR7000 мощностью до 480 кВт. Система появится в продаже во второй половине текущего года. Также были анонсированы модели PowerEdge XE5845 и PowerEdge XE7845 с возможностью установки ускорителей на базе GPU. Эти сервера оснащены воздушным охлаждением. Начало продаж намечено на первый квартал 2027 года.

В число новинок также вошли двухсокетный сервер PowerEdge R9825 формата 3U и односокетный вариант PowerEdge R9815 типоразмера 2U. Модели отличаются высокой плотностью ядер — до 256 на сокет, а также увеличенной пропускной способностью подсистемы ввода-вывода. Устройства могут применяться для ресурсоемких задач без необходимости внедрения СЖО или модернизации ЦОД. На рынке системы появятся в конце 2026 года.

Также анонсированы компактные серверы в форм-факторе 1U — PowerEdge R8815 для требовательных рабочих нагрузок и односокетный PowerEdge R6815, оптимизированный для высокой плотности размещения и масштабирования. На платформе AMD также построены PowerEdge R7815/R7815xd – это универсальные односокетные платформы в корпусе 2U с поддержкой передового интерфейса PCIe 6.0 и широкими возможностями кастомизации подсистемы хранения данных. Двухсокетная модель PowerEdge R7825 ориентирована на корпоративные задачи, такие как сложная аналитика и виртуализация. Эти решения выйдут в следующем году.

Кроме того, анонсирован сервер PowerEdge R9810 типоразмера 2U. В основе односокетной системы будут лежать процессоры Intel следующего поколения с кодовым именем Diamond Rapids. Старт продаж запланирован на 2027 год.

