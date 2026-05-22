Epic Games Store отдает бесплатно сборник Tomb Raider I-III Remastered и головоломку Down in Bermuda

Epic Games Store дарит своим пользователям сборник Tomb Raider I-III Remastered и головоломку Down in Bermuda. Предложение действует до 28 мая в 20:00 по бакинскому времени.

Tomb Raider I-III Remastered — это сборник обновленных версий трех культовых приключенческих экшенов 1990-х годов об искательнице приключений Ларе Крофт. Он включает оригинальные игры с первыми сюжетными дополнениями, улучшенную графику, а также возможность переключаться на классический вид в любой момент.

Down in Bermuda — это красочная приключенческая 3D-головоломка в стиле point-and-click. По сюжету пилот по имени Милтон попадает в шторм и оказывается в ловушке Бермудского треугольника, где проводит долгие десятилетия. Геймерам нужно помочь главному герою одолеть жителей морских глубин, узнать тайну островов и вернуться домой.

На следующей неделе в Epic Games Store снова будут раздавать две «тайные» игры.