22 мая, 2026
Стратегия Warhammer 40,000: Mechanicus 2 вышла на PC и консолях

Warhammer 40,000: Mechanicus 2, пошаговая тактическая стратегия от Bulwark Studios, вышла на PC и консолях. Игра представляет собой прямое продолжение высоко оцененной первой части 2018 года. Геймеров ждут тактические битвы и глубокие механики менеджмента в мрачном антураже Warhammer 40,000.

Играть можно как за техножрецов Адептус Механикус, пытающихся подавить пробуждение планеты-гробницы, так и за самих Некронов, защищающих свою династию. Фракции отличаются друг от друга не только сюжетными кампаниями, но и стилем игры. Разработчики отметили, что для успешного ведения интенсивных сражений, геймерам предстоит освоить уникальные способности каждой стороны. Саундтрек к Warhammer 40,000: Mechanicus 2 написал Гийом Давид, автор музыкального сопровождения предыдущей части.

Цена Warhammer 40,000: Mechanicus 2 составляет $40, до 28 мая ее можно приобрести со скидкой 10%.

