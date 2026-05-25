Caspian Technology Group и Canon представили в Баку решения для интеллектуального управления печатью и документооборотом

22 мая в ресторане Hill состоялось мероприятие для заказчиков компании Caspian Technology Group, посвященное современным решениям в области управления печатью, цифровизации документов и автоматизации бизнес-процессов от Canon. Также в качестве организаторов сессии выступил дистрибьютор ABRIS. Встреча объединила представителей корпоративного, частного и государственного секторов, заинтересованных в повышении эффективности документооборота, оптимизации затрат и усилении информационной безопасности.

С приветственным словом к гостям обратился CEO Caspian Technology Group Эльмир Разев, отметивший важность партнерства с Canon и развитие компании после недавнего ребрендинга. «Это наше первое мероприятие после ребрендинга, и символично, что мы проводим его вместе с Canon — нашим надежным партнером, с которым нас связывают годы успешного сотрудничества. Мы благодарны заказчикам за доверие и уверены, что впереди нас ждет еще больше совместных проектов», — подчеркнул Эльмир Разев.

В рамках мероприятия было также отмечено, что Caspian Technology Group обладает статусом Canon Gold Partner и активно развивает направление корпоративных решений производителя на азербайджанском рынке.

Основной доклад представил специалист по развитию бизнеса Canon CEE GmbH в Азербайджане Валех Магеррамов. Его презентация была посвящена программным решениям Canon для управления печатной инфраструктурой, электронным архивом и корпоративным документооборотом. Центральное место в выступлении заняли платформы Canon UniFLOW и UniFLOW Online, предназначенные для централизованного управления печатью, контроля расходов и повышения безопасности корпоративных данных.

«UniFLOW — это универсальная система, которая позволяет объединить под единым управлением устройства разных производителей. Компании не нужно полностью менять существующий парк оборудования — решение интегрируется в уже существующую инфраструктуру», — отметил Валех Магеррамов. Спикер также подробно рассказал о преимуществах облачного подхода и возможностях UniFLOW Online, включая удаленную печать, централизованное администрирование филиалов, автоматические обновления и расширенные механизмы аутентификации пользователей.

Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности документов и контролю доступа к печати. «Документы больше не остаются без контроля в лотке принтера. Пользователь получает доступ к печати только после авторизации — через ID-карту, PIN-код или мобильное устройство. Это существенно снижает риски утечки информации и одновременно сокращает объем ненужной печати», — подчеркнул Валех Магеррамов.

В ходе выступления также были представлены решения Therefore, Scan2X и Readiris PDF, ориентированные на цифровизацию архивов, интеллектуальное распознавание документов и автоматизацию внутренних бизнес-процессов. По словам представителя Canon, платформа Scan2X позволяет не просто переводить бумажные архивы в электронный вид, а создавать «умные» цифровые архивы с возможностью интеллектуального поиска и обработки данных, включая рукописные документы и исторические материалы.

Отдельный интерес аудитории вызвала презентация Readiris PDF — альтернативы Adobe Acrobat для редактирования PDF-документов. «Readiris PDF предоставляет практически тот же функционал, что и более дорогие решения, но при этом значительно доступнее по стоимости. Для многих компаний это возможность серьезно сократить расходы на программное обеспечение без потери функциональности», — отметил Валех Магеррамов.

После завершения официальной части мероприятия для гостей была организована интерактивная игра в Kahoot! с вопросами по материалам презентации, а вечер продолжился гала-ужином в неформальной атмосфере.