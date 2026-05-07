7 мая, 2026
Azercell дарит гигабайты за пройденные шаги в рамках кампании "GiqaAddım"

ООО «Azercell Telecom» запускает инновационную кампанию “GiqaAddım”, направленную на продвижение активного образа жизни с помощью цифровых технологий. Инициатива предоставляет абонентам возможность получать мобильный интернет за количество пройденных шагов.

В рамках кампании Azercell дарит 1 ГБ мобильного интернета за 10 000 шагов в день. Абоненты, достигающие этой цели на протяжении 7 дней подряд, получат 5 ГБ интернета.

Кампания полностью реализована в цифровом формате на базе мобильного приложения «Azercell». Для участия абонентам необходимо обновить приложение, а затем через раздел «Присоединиться сейчас» предоставить доступ к приложению «Здоровье» на своем устройстве.

Для отслеживания количества пройденных шагов и начисленных интернет-бонусов пользователям необходимо регулярно заходить в приложение Azercell.

После выполнения ежедневных и еженедельных целей бонусы нужно активировать непосредственно в приложении. Полученные интернет-пакеты будут действительны в течение 24 часов с момента активации.

Кампания “GiqaAddım” доступна для абонентов тарифов «DigiMax» и «Premium+» предоплатной линии, а также тарифов «SuperSən» и «Premium» постоплатной линии.

Для получения подробной информации перейдите по ссылке “GiqaAddım”.

