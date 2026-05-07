Microsoft Xbox-da Copilot inteqrasiyasından imtina etdi

Microsoft oyun məhsullarında süni intellektin roluna yenidən baxır. Şirkətin oyun bölməsinin yeni rəhbəri Ana Şarma açıqlayıb ki, Copilot artıq Xbox ekosisteminə inteqrasiya olunmayacaq — nə mobil tətbiqdə, nə də konsollarda.
Ötən il Microsoft Copilot-u oyun köməkçisi kimi aktiv şəkildə tanıdırdı. O, ekrandakı hadisələri analiz edərək oyunçulara məsləhətlər verməli idi — keçidlərdən tutmuş mexanikaların izahına qədər. Funksiya artıq Xbox mobil tətbiqində test olunmuşdu və növbəti mərhələdə konsollara gətirilməsi planlaşdırılırdı. Lakin indi şirkət bu istiqamətdən imtina edir.
Ana Şarmanın sözlərinə görə, yeni strategiya çərçivəsində uyğun gəlməyən həllərdən imtina olunur. Prioritetlər arasında platformanın inkişafını sürətləndirmək, istifadəçi və tərtibatçı təcrübəsini sadələşdirmək, həmçinin əlavə maneələri aradan qaldırmaq var. Görünür, Copilot da belə “maneələrdən” biri kimi qiymətləndirilib.
Qeyd edək ki, Microsoft-un planlaşdırdığı bütün dəyişikliklər istifadəçilər tərəfindən eyni dərəcədə müsbət qarşılanmayıb.