7 мая, 2026
Qualcomm представил процессоры Snapdragon 4 Gen 5 и 6 Gen 5 для среднебюджетных смартфонов

Компания Qualcomm представила два процессора для смартфонов среднего ценового сегмента: Snapdragon 4 Gen 5 и Snapdragon 6 Gen 5.

Snapdragon 4 Gen 5 предлагает конфигурацию из двух производительных ядер с тактовой частотой до 2,4 GHz и шести энергоэффективных с частотой до 2,0 GHz. Qualcomm отмечает, что графический процессор, производительность которого выросла на 77% по сравнению с моделью предыдущего поколения, позволяет играть в популярные игры с частотой 90 fps. Кроме того, благодаря технологии Smooth Motion UI, приложения на 4 Gen 5 запускаются на 43% быстрее, а подтормаживают на 25% реже.

Поддерживаются дисплеи с разрешением FHD+ и частотой до 144 Hz, камеры с разрешением до 108 Мп, сети 5G 9 (до 6 GHz) и Wi-Fi 5. Реализована поддержка Dual SIM Dual Active (DSDA) 5G + 5G/4G.

Snapdragon 6 Gen 5 предлагает четыре производительных ядра с тактовой частотой до 2,6 GHz и четыре энергоэффективных с частотой до 2,0 GHz. Производительность графического процессора выросла на 21%. Технология Smooth Motion UI позволяет запускать приложения на 20% быстрее, а подтормаживания случаются на 18% реже.

Поддерживаются дисплеи с разрешением FHD+ и частотой до 144 Hz, камеры с разрешением до 200 Мп, стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также функция камеры ночного видения с использованием ИИ.

Первыми процессор Snapdragon 6 Gen 5 получат устройства Honor и Redmi, а Snapdragon 4 Gen 5 — Oppo, Realme и Redmi.

