Представлены smart-часы Garmin Forerunner 70 и 170 для начинающих бегунов

Компания Garmin представила три новые модели smart-часов, ориентированных на людей, занимающихся бегом — Forerunner 70, 170 и 170 Music. Устройства относятся к начальному уровню. Производитель отмечает, что новые модели «имеют все необходимое для бегуна, чтобы начать свой путь».

Несмотря на сравнительно доступную цену, новые часы предлагают доступ к премиальным функциям для бегунов и различным тренировкам, позаимствованным у более продвинутых моделей бренда. Помимо беговых функций, в часы встроено более 80 спортивных приложений для занятий велоспортом, плаванием и силовыми упражнениями. Все часы получили 1,2-дюймовые OLED-дисплеи и стандартную для устройств линейки Forerunner конфигурацию с пятью физическими кнопками. Есть датчик частоты сердечных сокращений, встроенный GPS-модуль, а также функции мониторинга сна и оценки готовности к тренировкам на основе показателей вариабельности сердечного ритма.

Младшая модель Forerunner 70 предлагает базовые возможности для тренировочного процесса, включая адаптивные планы от Garmin Coach и рекомендации по занятиям, которые меняются в зависимости от результатов и времени восстановления. Заявленное время автономной работы — до 13 дней.

Старшая модель Forerunner 170 дополнена системой бесконтактных платежей Garmin Pay, а модификация 170 Music позволяет загружать музыкальные треки и подкасты сторонних сервисов для прослушивания через беспроводные наушники без использования смартфона. Время автономной работы – до 10 дней.

Цены: Forerunner 70 — $250, Forerunner 170 — $300, Forerunner 170 Music — $350. В зависимости от версии пользователям доступны различные цветовые решения корпуса и ремешков, включая пастельные и яркие оттенки. Старт продаж назначен на 15 мая.