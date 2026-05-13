14 мая, 2026
AMD расширила линейку процессоров Ryzen Pro 9000 шестью новыми моделями

Компания AMD добавила в линейку процессоров Ryzen Pro 9000 для корпоративных ПК и рабочих станций шесть новых моделей на архитектуре Zen 5. Новые модели предлагают от 6 до 16 ядер и TDP до 120–170 Вт. Наибольший интерес вызывают процессоры с технологией 3D V-Cache —Ryzen 9 Pro 9965X3D и AMD Ryzen 7 Pro 9755X3D.

Флагманом серии стал Ryzen 9 Pro 9965X3D — чип имеет 16 ядер с поддержкой 32 виртуальных потоков, базовую частоту 4,3 GHz, максимальную 5,5 GHz и 128 Mb кеш-памяти L3 с 3D V-Cache. Уровень энергопотребления составляет 170 Вт. Используется встроенная графика на базе RDNA 2. Формально это Pro-вариант версии Ryzen 9 9950X3D, хотя AMD использует другое название, чтобы не путать покупателей.

Ryzen 7 Pro 9755X3D — это 8-ядерный 16-поточный процессор с частотой до 5,2 GHz, 96 Mb кэша L3 и TDP 120 Вт. По своим характеристикам он очень близок к потребительскому Ryzen 7 9800X3D.

Помимо двух X3D-моделей AMD представила еще четыре обычных процессора: Ryzen 9 Pro 9955, Ryzen 9 Pro 9965, Ryzen 7 Pro 9755 и Ryzen 5 Pro 9655. Модели имеют количество ядер от 6 до 16, частоты до 5,5 GHz, 64-32 Mb кэша L3 и TDP 120–170 Вт.

Ожидается, что системы на основе новых процессоров появятся во второй половине 2026 года.

