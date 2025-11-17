Представлены стильные смартфоны OPPO Reno15 и 15 Pro

Компания OPPO представила в Китае линейку смартфонов Reno15, в которую вошли две модели: базовая Reno15 и 15 Pro. Характеристики моделей практически одинаковые, отличий очень мало.

OPPO Reno15 получил OLED-экран диагональю 6,32 дюйма, разрешением 2640х1216 пикселей (460 ppi), кадровой частотой 120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz и яркостью до 1800 нит. Pro-версия оснащена LTPO OLED-панелью диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2772×1272 пикселей (450 ppi), частотой 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz и яркостью до 1800 нит.

В основе смартфонов лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8450, за графические возможности отвечает ускоритель Mali-G720MC7. Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – до 1 Tb.

Основная камера тройная, в нее входит главный датчик на 200 Мп (1/1,56″, f/1,8, ЭФР 24 мм, автофокус, OIS), модуль со сверхширокоугольным объективом на 50 Мп (f/2,0, ЭФР 16 мм, автофокус) и телеобъектив на 50 Мп (f/2,8, ЭФР 80 мм, автофокус, OIS, оптический зум 3,5х). Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2,0, ЭФР 18 мм, автофокус). Обе камеры могут записывать видео 2160p@60fps. OPPO отмечает особо мощную вспышку, которая делает кадры похожими на те, что получались на старые цифровые фотоаппараты.

Емкость аккумуляторов у моделей отличается. В Reno15 — 6200 мА·ч, максимальная мощность проводной зарядки составляет 80 Вт, а в Reno15 Pro — 6500 мАч, поддерживается проводная зарядка на 80 Вт и беспроводная на 50 Вт. Также смартфоны получили поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, два слота nano-SIM, порт USB Type-C и стереодинамики. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Оба смартфона выполнены в металлических корпусах с защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP69. Используется Android 16 с интерфейсом ColorOS 16. Габариты и вес базовой версии: 151,21 х 72,42 х 8,13 мм, 188 гр. Pro-версии: 161,26 х 76,46 х 7,75 мм, 205 гр.

Цены на OPPO Reno15: 12/256 Gb — $420, 12/512 Gb — $465, 16/256 Gb — $465, 16/512 Gb — $505, 16 Gb/1 Tb — $565. Цены на OPPO Reno15 Pro: 12/256 Gb — $520, 12/512 Gb — $565, 16/512 Gb — $605, 16 Gb/1 Tb — $675.