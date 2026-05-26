Цифровая подпись SİMA теперь в Birbank!

27 мая, 2026
Биометрическая цифровая подпись нового поколения SİMA интегрирована в мобильное приложение “Birbank”.

Теперь пользователи при регистрации в приложении смогут мгновенно подтверждать свою личность с помощью технологии распознавания лиц “SİMA İmza”. Создание цифровой подписи в “Birbank” занимает около одной минуты.

В дальнейшем “SİMA İmza” будет использоваться как в “Birbank”, так и на других платформах экосистемы Bir — для удалённой идентификации и подписания документов.

Данное нововведение распространяется как на новых, так и на ранее зарегистрированных пользователей “Birbank”.

Новая интеграция не только предоставляет пользователям более быстрый, удобный и инновационный способ цифровой идентификации, но и способствует развитию цифровой экосистемы.

О “SİMA İmza”

Цифровая подпись нового поколения SİMA разработана компанией “AzInTelecom”, одной из компаний AZCON Holding. На сегодняшний день приложение уже скачано более 6,5 миллионов раз. Получить цифровую подпись можно бесплатно через мобильное приложение “SİMA İmza” без посещения центров клиентского обслуживания.

