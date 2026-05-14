Azercell расширяет цифровые возможности для клиентов и бизнеса

В 2025 году Azercell Telecom продолжил последовательную реализацию политики цифровой трансформации, сосредоточив усилия на дальнейшем улучшении клиентского опыта, внедрении передовых технологий и расширении партнерств.

Компания укрепила свою роль как цифрового партнера для частных пользователей, бизнеса и государственных структур. Потребности абонентов и удобство взаимодействия с сервисами оставались в центре внимания компании.

С этой целью Azercell представил тарифный план «DigiMax», разработанный с учетом различных моделей потребления. Предложение объединило мобильный интернет, голосовую связь и мессенджеры в одном пакете, обеспечивая более гибкий и персонализированный подход к использованию услуг.

Значимым этапом цифровизации клиентского обслуживания стало внедрение решения «SİMA İmza» — цифровой подписи нового поколения. Azercell стал первым мобильным оператором, применившим данную технологию, которая позволяет оформлять новые номера и выполнять большинство операций полностью в электронном формате. Это существенно сокращает время обслуживания, повышает удобство для клиентов и способствует снижению экологической нагрузки за счет отказа от бумажных процессов.

Параллельно компания расширяла возможности использования мобильного баланса в повседневной жизни. Поддерживая развитие современных и экологичных форм городской мобильности, Azercell в сотрудничестве с Wingz предоставил абонентам возможность оплачивать услуги аренды скутеров напрямую с мобильного счета.

Отдельное внимание было уделено проектам поддержки государственных инициатив. Так, в рамках сотрудничества с Министерством обороны Азербайджанской Республики компания подписала меморандум о развитии специализированных коммуникационных решений для военнослужащих. В частности, было представлено тарифное предложение «Əsgərcell», обеспечивающее надежную и защищенную связь солдат с близкими в период прохождения службы.

В сегменте B2B «Azercell Бизнес» продолжил развитие инновационных решений, отвечающих требованиям цифровой бизнес-среды. Одним из ключевых проектов стала платформа управления клиентским опытом (Customer Experience Management Platform), которая позволяет компаниям централизованно обрабатывать обращения из различных цифровых каналов, запускать автоматизированные коммуникации и обеспечивать круглосуточную поддержку с использованием AI-чат-ботов.

Развитие отраслевых цифровых решений также оставалось в числе приоритетов. В частности, была представлена платформа «YolDASH360», ориентированная на транспортно-логистический сектор. Решение объединяет технологии видеонаблюдения, искусственного интеллекта и GPS, обеспечивая расширенные возможности мониторинга, повышения безопасности и оптимизации операционного управления.

В 2025 году компания продолжила укреплять партнерство с международными компаниями в области автоматизации. Так, в рамках стратегического партнерства с UiPath Azercell представил решения в области роботизированной автоматизации процессов (RPA), направленные на повышение операционной эффективности и оптимизацию использования ресурсов корпоративными клиентами.

Компания также стала официальным членом TM Forum — одного из ведущих международных объединений в сфере телекоммуникаций и технологий. Это партнерство расширило возможности компании по внедрению передовых практик в развитии цифровых услуг и повышении качества клиентского опыта.

В 2025 году Azercell запустил серию мероприятий “Azercell TechTalks” для корпоративных клиентов, проведя первую конференцию в рамках данной инициативы. Мероприятие, посвящённое теме «Технологии, формирующие будущее», было сфокусировано на ключевых глобальных трендах, включая развитие искусственного интеллекта, внедрение безопасных цифровых решений и роботизированную автоматизацию бизнес-процессов.

Эксперты ведущих международных компаний, таких как Amazon Web Services, Cisco, FutureBright Group и UiPath, поделились с участниками практическими кейсами и профессиональной экспертизой, представив актуальные подходы к цифровой трансформации бизнеса.

Таким образом, 2025 год стал для Azercell этапом качественного усиления цифровых компетенций и расширения спектра услуг.

Компания продолжила укреплять свои позиции на рынке, предлагая современные, технологичные и востребованные решения, способствующие развитию цифровой экосистемы в Азербайджане.