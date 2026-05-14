HP представил планшет-трансформер OmniPad 12 на базе Snapdragon

Компания HP представила в Индии Android-планшет OmniPad 12 со съемной клавиатурой, которая позволяет легко превратить гаджет в компактный ноутбук для удобного набора текста.

HP OmniPad 12 оснащен 12-дюймовым IPS-экраном разрешением 2000х1200 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 90 Hz и яркостью 400 нит. За производительность отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 3 в сочетании с 8 Gb оперативной памяти LPDDR5 и накопителем UFS (версия не уточняется) на 128 Gb. Поддерживаются карты microSD.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 31 Втч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Производитель заявляет, что планшет может работать до 18 часов от одной зарядки. В оснащение устройства также входят 13 Мп основная камера, фронтальная на 8 Мп, порт USB 2.0 Type-C, четыре динамика, пара микрофонов, 3,5-мм разъемом для наушников, а также поддержка модулей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Есть поддержка технологии DTS:X Ultra. Габариты составляют 283×178,1×7,3 мм, вес – 600 гр.

HP OmniPad 12 поступит в продажу на индийском рынке в июне по цене $512. Позже планшет выйдет и на других рынках.