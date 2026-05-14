spot_img
15 мая, 2026
ДомойТехнологииПланшетыHP представил планшет-трансформер OmniPad 12 на базе Snapdragon

HP представил планшет-трансформер OmniPad 12 на базе Snapdragon

HP OmniPad 12

Компания HP представила в Индии Android-планшет OmniPad 12 со съемной клавиатурой, которая позволяет легко превратить гаджет в компактный ноутбук для удобного набора текста.

HP OmniPad 12 оснащен 12-дюймовым IPS-экраном разрешением 2000х1200 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 90 Hz и яркостью 400 нит. За производительность отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 3 в сочетании с 8 Gb оперативной памяти LPDDR5 и накопителем UFS (версия не уточняется) на 128 Gb. Поддерживаются карты microSD.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 31 Втч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Производитель заявляет, что планшет может работать до 18 часов от одной зарядки. В оснащение устройства также входят 13 Мп основная камера, фронтальная на 8 Мп, порт USB 2.0 Type-C, четыре динамика, пара микрофонов, 3,5-мм разъемом для наушников, а также поддержка модулей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Есть поддержка технологии DTS:X Ultra. Габариты составляют 283×178,1×7,3 мм, вес – 600 гр.

HP OmniPad 12 поступит в продажу на индийском рынке в июне по цене $512. Позже планшет выйдет и на других рынках.

Предыдущая статья
Представлена полнокадровая беззеркальная камера Sony A7R VI с 66,8 Мп сенсором
Следующая статья
Meta запустила в WhatsApp режим инкогнито для чатов с ИИ
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,769ФанатыМне нравится
1,009ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»