DJI представил компактную камеру Osmo Pocket 4 с 1-дюймовым сенсором и встроенной памятью

Компания DJI представила четвертое поколение компактных камер Osmo Pocket. Новая модель Osmo Pocket 4 получила обновленный 1-дюймовый сенсор (f/2.0) с заявленным динамическим диапазоном до 14 ступеней для улучшенной работы при слабом освещении. Для профессиональной обработки видео предусмотрен 10-битный цветовой режим D-Log.

Как и предыдущая модель, Osmo Pocket 4 оснащена поворотным 2-дюймовым OLED-экраном. При развороте в горизонтальный режим можно увидеть две новые дополнительные кнопки быстрого доступа, одна из них управляет зумом, а другая настраивается пользователем. Под кнопками установлен новый 5D-джойстик для управления подвесом.

Съемка замедленного видео была улучшена. Теперь камера может снимать в 4К@240fps, а специальный алгоритм обработки увеличивает разрешение фотографий с 9,4 Мп до 37 Мп. Кроме того, впервые в серии камера получила встроенную память емкостью 107 Gb с быстрой передачей данных до 800 МБ/с. Слот для карт памяти microSD по-прежнему имеется. Встроенная аудиосистема дополнена функцией пространственной записи и возможностью прямого подключения внешних микрофонов через систему OsmoAudio для создания четырехканального звукового сопровождения.

Камера получила шесть новых цветовых фильтров с пленочной стилизацией, включая вариант с отсылкой к классическим Fuji-профилям. Также появились бьюти-эффекты и магнитная подсветка с регулировкой яркости и температуры. Система трекинга обновилась до ActiveTrack 7.0. — улучшены возможности отслеживания людей, животных и объектов (функция работает даже про максимальном зуме), а также появилось управление жестами, что полезно для съемки в одиночку.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Osmo Pocket 4 предлагается в трех вариантах поставки. Базовый набор Essential Combo за 479 евро, помимо самой камеры, будет включать сумку для переноски, рукоятку и кабель для зарядки. Более дорогая версия Standard Combo, вдобавок к этому, получит зажим для подвеса и дополнительный ремень на запястье – цена набора составит 499 евро. Топовая версия Creator Combo за 619 евро дополнена широкоугольным объективом, мини-штативом и беспроводным микрофоном DJI Mic 3 с креплением на одежду. Камера DJI Osmo Pocket 4 будет доступна по всему миру, кроме США.