OpenAI добавила Codex в мобильное приложение ChatGPT

Компания OpenAI сообщила, что инструмент для агентного программирования Codex стал доступен в мобильном приложении ChatGPT на iOS и Android в режиме «предварительного просмотра для всех тарифных планов».

Функция позволяет пользователям видеть свои рабочие среды Codex в режиме реального времени на любом устройстве. Можно отправлять задачи в десктопное приложение со смартфона и оттуда же контролировать их исполнение. Кроме того, есть возможность запретить «засыпать компьютеру», пока активен мобильный Codex.

«Ваши файлы, учетные данные, разрешения и локальные настройки остаются на компьютере, где работает Codex, а обновления в режиме реального времени поступают на ваш телефон, включая скриншоты, вывод терминала, различия, результаты тестов и подтверждения», говорится в пресс-релизе OpenAI.

По данным компании, Codex сейчас пользуются больше 4 млн. человек в неделю, что вчетверо больше, чем в феврале, когда OpenAI выпустила для Codex десктопный клиент под macOS. Codex не просто подсказывает код, а работает как полноценный агент: сам «читает файлы», создает их, проводит рефакторинг и пишет документацию в изолированных средах.