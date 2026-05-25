26 мая, 2026
Azercell представляет специальное предложение для покупателей смартфонов HONOR

Компания Azercell Telecom запускает новую кампанию для покупателей смартфонов HONOR. При покупке смартфонов серии HONOR X, представленных в рамках кампании, абоненты получат в подарок интернет-пакет сроком на 6 месяцев, а также эксклюзивный рюкзак HONOR.

В зависимости от выбранной модели смартфона пользователям будет ежемесячно предоставляться интернет-пакет объемом 6 ГБ или 12 ГБ. Пакет действует 28 дней и автоматически обновляется на протяжении всего периода кампании.

После окончания кампании абоненты смогут воспользоваться интернет-пакетом со скидкой 20% в течение следующих 6 месяцев.

Акция действует в официальных центрах продаж и обслуживания Azercell.

Более подробную информацию можно получить по этой ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/special-offers/honor-ile-xususi-kampaniya.html

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007).

