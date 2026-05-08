Обновление Telegram: гостевой режим для ИИ-ботов, общение ботов, автоматизация чатов, создание ИИ-стилей, поиск по 100+ млн. эмодзи и стикеров и многое другое

Мессенджер Telegram получил крупное обновление: более 10 нововведений и сотни улучшений, многие из которых связаны с эффективностью работы ИИ-агентов в чатах. Как говорят разработчики, это «обновление —настоящая революция ИИ-ботов».

Гостевой режим для ботов

Для того, чтобы вызвать ИИ-ассистентов и автоматизированные инструменты, встроенные в Telegram-боты, достаточно упомянуть их в любом личном или групповом чате. Там они могут быстро ответить на вопрос, проверить достоверность сведений, сгенерировать текст или изображение, выполнить задачу — и многое другое. Как только бот обработает запрос, он ответит в том же чате, где его упомянули.

Ботам доступны только те сообщения, в которых они были упомянуты, и любые ответы на них. Боты не видят, какие еще пользователи находятся в чате, и не имеют доступа к другим сообщениям.

Взаимодействие между ботами

Теперь боты могут отвечать другим ботам, а не только пользователям. Это нововведение, например, позволит использовать полностью автономных агентов для автоматизации рабочих процессов.

Плавный вывод ответов от ботов

Для удобства и визуального комфорта пользователей боты могут выводить ответы постепенно, не дожидаясь окончания генерации. Благодаря недавним обновлениям Bot API эта функция стала еще более эффективной: теперь ответы появляются быстрее и сопровождаются новой анимацией.

Настройка автоматизации чатов в профиле

Теперь любой пользователь Telegram может подключить бота к профилю и разрешить ему отвечать на сообщения от своего имени. При подключении бота можно выбрать чаты, к которым он получит доступ.

Создание стилей для ИИ-редактора

Пользователи могут задавать ИИ-редактору сообщений свои наборы инструкций для создания собственных уникальных стилей. С их помощью команды могут легко стандартизировать текст публикаций и промо-материалов, а сообщества — радовать своих участников стилями с локальными мемами. У каждого пользовательского стиля есть ссылка, которой можно делиться с другими людьми. По ссылке можно сгенерировать примеры, чтобы составить представление о стиле, и сразу добавить его в свой редактор.

Расширенный поиск эмодзи и стикеров

Более 100 миллионов эмодзи и стикеров, созданных пользователями Telegram, теперь можно легко найти с помощью поиска в панели стикеров. Поисковая строка поддерживает ключевые слова на 36 языках — в ближайшем будущем их станет еще больше.

Статистика голосования в опросах

Администраторы групп и каналов теперь могут просматривать интерактивные графики опросов. С их помощью легко отследить, как меняется с течением времени количество голосов за каждый вариант ответа. Просмотр статистики доступен для опросов, набравших не менее 100 голосов.

Ограничения на участие в опросах

Администраторы каналов теперь могут устанавливать ограничения на участие в опросах — разрешать голосовать только подписчикам или только пользователям из определенных стран.

Отложенные сообщения с беззвучным уведомлением

Теперь при подготовке отложенных сообщений можно выбрать бесшумную доставку, чтобы новости или напоминания не беспокоили получателей.

Удаление реакций

Модерировать сообщества стало еще проще: теперь администраторы групп могут удалять реакции отдельных пользователей. Если нужно удалить не одну, а сразу все реакции выбранного пользователя, это можно сделать всего парой дополнительных касаний.