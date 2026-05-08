Глобальное сотрудничество: культовые супермодели представляют эксклюзивные подборки в социальных сетях

Адриана Лима и Алессандра Амбросио начинают сотрудничество с Trendyol!

Trendyol — ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире объявила о сотрудничестве с бессменными иконами моды Адрианой Лимой и Алессандрой Амбросио. Эксклюзивная подборка, представленная аудитории моделей в социальных сетях, насчитывающей в общей сложности более 32 миллионов подписчиков, вызвала широкий резонанс в мировой индустрии моды. Это сотрудничество отражает глобальное видение Trendyol, который сегодня работает в 36 странах, включая Германию, страны Центральной и Восточной Европы, государства Персидского залива и Азербайджан.

В рамках кампании, получившей международный отклик, Trendyol объединился с Адрианой Лимой и Алессандрой Амбросио — одними из самых узнаваемых имен в мире моды. Каждая из моделей поделилась со своими подписчиками любимыми товарами из широкой продуктовой линейки Trendyol, подчеркнув собственный стиль и индивидуальный взгляд на моду.

Trendyol продолжает укреплять свое международное присутствие посредством сотрудничества с мировыми знаменитостями. Ранее компания уже сотрудничала с Джорджиной Родригес — спутницей всемирно известного футболиста Криштиану Роналду, в рамках кампании "Legendary November". В качестве лица кампании платформы в странах Персидского залива Родригес поделилась своими любимыми товарами из широкой продуктовой линейки Trendyol со своей аудиторией из 72 миллионов подписчиков.

Адриана Лима и Алессандра Амбросио формируют мировую индустрию подиумной моды с начала 2000-х годов. Уроженка Бразилии Лима получила мировую известность после участия в показе Victoria’s Secret Fashion Show в 1999 году, 19 раз выходила на подиум в статусе «ангела» бренда и появлялась на обложках ведущих мировых fashion-изданий. За годы своей карьеры она принимала участие в самых престижных показах индустрии и становилась лицом кампаний практически всех крупнейших модных домов.

Амбросио дебютировала на подиуме Victoria’s Secret в 2000 году и, как и Лима, приняла участие в шоу 19 раз. Помимо карьеры модели, она снималась в кино и телесериалах. За свою карьеру Амбросио сотрудничала с многочисленными мировыми брендами и принимала участие в их рекламных кампаниях.