Как бизнесу попасть в ответы Gemini, ChatGPT, Perplexity и других нейросетей

Еще недавно главной задачей поискового продвижения было попасть в ТОП-10 Google. Но сегодня этого уже недостаточно: пользовательский сценарий поиска серьезно меняется. Люди все чаще задают вопросы напрямую нейросетям и поисковикам на базе искусственного интеллекта, получая готовый ответ, а не список ссылок. Если еще недавно SEO почти полностью закрывало задачу органического привлечения трафика, то сейчас часть пользовательских запросов обрабатывается в поиске или в ИИ-ассистентах, где система быстро формирует готовый ответ.

ChatGPT, Gemini, Perplexity и другие нейросети становятся фильтрами реальности и выполняют роль цифрового редактора. Они не показывают всех, а выбирают, кого представить пользователю, решают, кто будет услышан, а кто останется за кадром. В результате бизнес теряет часть контакта с аудиторией и компенсировать эти потери только за счет SEO становится сложнее. Люди спрашивают у ИИ, где поужинать вечером, куда съездить на выходные, кто занимается производством подшипников, кто лучший дизайнер в Баку и т.д.

Поэтому появились новые подходы: AEO и GEO. AEO (Answer Engine Optimization) — оптимизация контента для систем, которые показывают пользователю готовый ответ на вопрос. К ним относятся голосовые ассистенты и блоки быстрых ответов в поисковой выдаче. GEO (Generative Engine Optimization) — оптимизация контента для генеративных AI-моделей и сервисов, таких как ChatGPT, Perplexity и другие. На практике устойчивый результат достигается при сочетании всех трех подходов. AEO и GEO не заменяют SEO, а дополняют его.

GEO и AEO открыли совершенно новые возможности для отображения контента. Только в Google обзоры на основе ИИ теперь срабатывают на 67% запросов на коммерческие исследования. Поиск ChatGPT обрабатывает примерно 18% всех поисковых запросов. Perplexity заняла 12% рынка среди профессионалов и исследователей. Это не прогнозы на будущее. Это платформы, где люди ищут ответы прямо сейчас. Настоящий вопрос больше не в том, занимает ли ваш контент высокие позиции в поисковой выдаче. Он в том, цитируется ли ваш контент, появляется ли он в результатах поиска или цитируется системами ИИ, которые все чаще выступают посредниками между вашей аудиторией и вашим сайтом. Но сначала нужно понять, как нейросети думают и выбирают тех, кого рекомендуют.

Как думает нейросеть

Представьте, что вы задали вопрос не человеку, а машине, которая сначала внимательно перечитает все энциклопедии, блоги, статьи и инструкции, а уже потом с опорой на факты выдаст вам обобщенный ответ. Именно так работает большинство современных нейросетей. Они используют архитектуру RAG (Retrieval-Augmented Generation, генерация на основе найденной информации). Сначала идет поиск релевантных фрагментов в базе знаний, затем — генерация ответа на их основе. И тут начинается самое интересное: нейросети не ищут ключевые слова. Они работают со смыслами. Любая единица текста превращается в векторное представление, или эмбеддинг, — компактный математический слепок смысла. Чем больше смысловое сходство между эмбеддингами, тем выше шанс, что нужный фрагмент попадет в выборку.

Лучше всего нейросети считывают четкие, логично структурированные тексты, опубликованные на авторитетных площадках, которые регулярно обновляют. Проще говоря, если у вас есть ценный контент, но он лежит в хаосе или спрятан за сложной навигацией, нейросеть до него просто не дойдет. Чтобы бренд начал звучать в ответах нейросетей, его контент должен быть доступен для поисковых роботов (Crawler) — специальных программ, которые автоматически обходят сайты, чтобы собрать и проиндексировать информацию. Именно они определяют, какие страницы попадут в поле зрения ИИ и будут учтены при генерации ответов. Если ваш сайт закрыт от индексации или плохо структурирован, краулеры попросту не увидят его содержимое, и, как следствие, нейросеть не будет использовать его как источник. Также нейросетям нравится не просто текст, а текст, дополненный таблицами, изображениями, схемами с метаданными и разметкой. Все это работает как маркер: «Этот источник можно цитировать, он надежен, подробен и понятен».

Где нейросети берут информацию

Нейросети не читают материалы в Сети, как мы. Они не сидят в браузере, не открывают статьи подряд и не кликают по баннерам. Они учатся на массивных корпусах текстов, которые регулярно обновляются и встраиваются в их базу знаний. Чем эти данные богаче и системнее, тем выше шанс, что ваш бренд окажется среди источников, на которые ИИ ссылается в своих ответах. Нейросети опираются на множество страниц, постов, обсуждений и публикаций. В первую очередь в их поле зрения подпадают «Википедия», научные обзоры, авторитетные СМИ, корпоративные сайты и техническая документация. Но не только. Все чаще источниками становятся и живые платформы: YouTube (особенно видео с транскрипциями), форумы и ветки комментариев, где обсуждают продукты, сравнивают сервисы, делятся кейсами.

Особое внимание ИИ уделяет свежим и экспертным голосам в социальных сетях. Perplexity и Gemini, например, активно индексируют посты в X и LinkedIn. Отзывы и рейтинги тоже становятся социальным сигналом доверия. Если пользователи комментируют, ставят оценки, возвращаются с благодарностью, нейросеть это фиксирует. А бренды с активным, живым фидбэком имеют гораздо больше шансов прозвучать в ответе. Но необходимо понимать, что не все нейросети обращаются к интернету при генерации ответа. Некоторые работают только на базе обучающего корпуса. Эти модели не ходят по сайтам в момент запроса, они «помнят» только то, что было заложено в них на этапе обучения. Попал ли ваш контент в эту выборку или нет зависит исключительно от дата-инженеров и публичности источника.

В этой колонке мы говорим именно о тех моделях, которые используют механизм RAG (Retrieval-Augmented Generation — генерация, дополненная поиском) и умеют обращаться к актуальной информации в интернете: Perplexity, ChatGPT с веб-браузером, Gemini в онлайн-режиме, YandexGPT. Эти ИИ способны «читать» сайты, форумы, социальные сети и строить ответы на основе найденного. Именно с ними и стоит выстраивать цифровую стратегию GEO.

Новые стандарты оптимизации

GEO (Generative Engine Optimization) — это новая логика видимости в эпоху генеративного поиска. В отличие от классического SEO, где ставка делается на позиции в выдаче, GEO стремится к тому, чтобы ваш контент стал источником ответа нейросети. Речь идет не о замене одного подхода другим, а о расширении инструментария с учетом того, как ИИ выбирает, интерпретирует и воспроизводит информацию. Здесь работают не ключевые слова, а смысловые ядра. Не ссылки, а цитаты. Не яркие заголовки в стиле «топ-5 лайфхаков», а последовательный, логичный, почти академичный подход. Нейросеть не развлекает, она объясняет, и вы, если хотите чтобы она восприняла вас всерьез, должны стать источником этого объяснения.

AEO (Answer Engine Optimization) — это оптимизация контента для ИИ-поисковиков и голосовых помощников. Ее цель — дать максимально четкий, структурированный ответ на вопрос пользователя, чтобы нейросеть выбрала ваш сайт как первоисточник для «нулевой позиции» или ответа в AI Overview. AEO ориентируется не на слова, а на цели пользователя (намерение). Контент строится вокруг ответов на вопросы, а не вокруг частотности ключевых фраз. Самый важный ответ дается сразу в первых двух-трех предложениях текста. ИИ ищет краткое определение, а не длинные вступления. Цель AEO — стать источником ответа, даже если пользователь не перейдет на сайт (Zero-Click Search), повышая узнаваемость бренда.

Пишите, как будто объясняете сложную тему коллеге: без лишнего пафоса, но с опорой на факты. Формат Q&A (вопрос-ответ), структурированные списки, понятные заголовки, все это помогает ИИ не просто найти ваш текст, а правильно его интерпретировать. Генеративные модели регулярно обновляют свои базы знаний, и чем свежее, точнее и полнее контент, тем выше шанс, что он останется в поле их внимания. Это не разовая публикация, а постоянная работа: пересматривать, дополнять, убирать устаревшее.

Как сформировать цифровой след

Цифровой след (Digital Footprint) — это совокупность всей информации о бренде, компании или человеке, которая доступна в интернете: от новостей и постов в социальных сетях до упоминаний в отзывах, базе данных и комментариях. Это картина, которую ИИ видит и интерпретирует. И если след слабый или разрозненный, бренд окажется за пределами видимости, как для ИИ, так и для потенциальных клиентов. Для формирования адаптированного под ИИ цифрового следа вам нужно:

Проводить аудит цифрового следа. Используйте тестовые запросы в популярных нейросетях и анализируйте, как ваш бренд представлен в ответах. Например, спросите ИИ: назови лучшие новостные порталы в Азербайджане, у кого заказать продвижение бренда, посоветуй хороший ресторан в Баку.

Изучать ответы нейросетей на запросы про конкурентов. Это поможет понять, какие источники и форматы упоминаются чаще всего и как улучшить свои.

Составить официальное досье — цифровую визитку эксперта или бренда. В визитке эксперта должны быть биография, должность, резюме, портфолио, список достижений, компания, проекты. В визитке бренда — год создания, информация о руководстве, ключевые ценности, важные даты, проекты, достижения.

Унифицировать всю информацию — нестыковки между данными на сайте, социальных сетях, внешних публикациях, каталогах и отзывах подрывают доверие алгоритмов. Проверьте везде ли одинаковые даты, названия продуктов, должностей, тезисы.

Создать положительный образ — внимательно следите за сообщениями в публичном пространстве. Если в нейроответах есть устаревшая или негативная информация, разрабатывайте стратегию по ее вытеснению с помощью публикации нового, релевантного и авторитетного позитивного контента. Важно не стремиться удалить информацию, а заменить ее на положительную.

Работать с репутацией — проявляйте активность в профессиональных сообществах, собирайте положительные отзывы, повышайте цитируемость.

Развивать медийность — ведите блоги на отраслевых площадках, публикуйтесь в крупных СМИ, выступайте в качестве эксперта на телевидении, участвуйте в профессиональных конференциях и подкастах, премиях, рейтингах. Ссылки на авторитетные СМИ и медиа — мощный сигнал для ИИ.

Писать проще — чтобы понимали и профессор, и домохозяйка. Не перегружайте текст метафорами, достаточно ясного академического стиля. Избегайте «воды», приводите конкретику: факты и цифры.

Структурировать тексты — применяйте систему заголовков (H1–H4), абзацы по 150-200 слов, делайте форматирование внутри документа.

Адаптировать контент под мультимодальные модели. GPT-4o, Gemini и другие нейросети уже умеют анализировать изображения, аудио и видео. Включайте в контент транскрипты и субтитры, alt-тексты и описания изображений, визуальные пояснения и инфографику с текстовыми подписями.

Не забывать про SEO. Делайте тексты семантически насыщенными, глубоко раскрывайте тему. Указывайте в текстах цели, аудитории и отраслевой контекст — это помогает точной генерации ответов. Ключевые материалы дублируйте с учетом регионального SEO и языковых версий. Используйте разметку schema.org, JSON-LD, SKOS, Markdown — это помогает алгоритмам лучше понять структуру.

Создать качественный FAQ на сайте в машинно-удобном формате. Используйте короткие блоки «Вопрос–ответ» с понятной структурой. Добавляйте примеры и уточняющие контексты.

Учитывать персонализацию в генеративных системах. Подстраивайте контент под локальные особенности, переводите статьи на нужные языки, указывайте регион, отрасль и целевую аудиторию — это влияет на финальную генерацию.

Красные флаги для ИИ

Что может помешать попасть в ответы нейросетей?

Несогласованность данных. Если информация о бренде различается на сайте, в социальных сетях, каталогах и пресс-релизах, нейросети воспринимают это как недостоверность.

Отсутствие структурирования. Нейтральный текст без заголовков, разбивки и смысловых блоков труднее воспринимается как источник ответа. Нейросети проще не учитывать его, чем пытаться понять.

Маркетинговый жаргон. Возможно, вы привыкли так говорить, а ИИ нет. Излишне рекламный стиль, метафоры без объяснений, пустые фразы без сути — все это снижает шансы попасть в результат генерации.

Нерегулярность обновлений. Контент, который не обновляется, может быть исключен нейросетью как устаревший. Особенно это критично для новостных и продуктовых разделов.

Отсутствие мультимодальности. Видео без транскрипта, изображения без alt-текста, подкасты без описания — все это делает контент «невидимым» для ИИ.

Слабое присутствие в авторитетных источниках. Если бренд публикуется на второстепенных сайтах и не появляется в медиа, которые ценятся нейросетями, его шансы на видимость минимальны.

Дублирование информации. Размещение одного и того же текста с разными заголовками воспринимается как манипуляция и снижает доверие к источнику.

Лучшие сервисы GEO:

AthenaHQ Goodie AI Semrush Scrunch AI Peec AI Rankscale Otterly Knowatoa Geordy.ai KAI Footprint

Лучшие сервисы AEO:

AirOps AIclicks Profound Semrush AI Toolkit BrightEdge Contently Yext Scout HumanizeAI.com Rankscale AI Conductor

Выводы

Традиционные поисковики становятся вторичными. Главная битва — за то, чтобы стать частью знаний ИИ. Это требует новой культуры работы с контентом: ясной, структурированной, мультимодальной. GEO не будущее, а настоящее. И оно уже изменило правила игры. Если компания не работает над цифровым следом, нейросеть просто не узнает о ней. А значит, не расскажет другим. Поэтому начинать работу с GEO-оптимизацией стоит как можно раньше. Сейчас такие подходы применяются далеко не всеми компаниями, поэтому уровень конкуренции остается относительно низким. При этом информация о бренде, попавшая в обучающие данные, может сохраняться там надолго. Более того, чем чаще компания упоминается в различных источниках, тем выше вероятность, что нейросети будут использовать эти сведения при формировании ответов.

Статья подготовлена по материалам forbes.ru, habr.com и sostav.ru