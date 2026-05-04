Femmes Digitales впервые провела STARTECH в Ханкенди: технологии возвращаются в Карабах вместе с новым поколением девочек

2 мая 2026 года Общественное объединение Femmes Digitales — «Поддержка женщин в технологиях» провело свою 12-ю региональную конференцию STARTECH в Университете Карабаха в Ханкенди. Около 70 школьниц в возрасте 12–16 лет из Ханкенди, окрестных регионов и сёл собрались, чтобы открыть для себя мир технологий, инноваций и цифрового творчества. За несколько дней до этого, 28 апреля, Распоряжением Президента Азербайджанской Республики основательница объединения Яна Кримпе была удостоена медали «Терегги» (Tərəqqi) — за вклад в экономическое развитие Азербайджана и эффективную деятельность в сфере предпринимательства.

Конференция была приурочена к Международному дню девочек в ИКТ, глобальной инициативе, призванной вдохновить новое поколение женщин выбирать карьеру в технологиях. Для Femmes Digitales этот день в Ханкенди стал особенным: за 12 лет работы программа побывала в десятках регионов страны, но именно сюда, в сердце Карабаха, путь оказался самым долгим и самым важным.

Двенадцать лет — двенадцать регионов: путь, который вёл в Ханкенди

За 12 лет проведенные нашей организацией семинары, конференции и региональные программы STARTECH охватили около 7 000 школьниц по всему Азербайджану, включая Масаллы, Габаля, Губа, Шемахи, Мингячевир, Ленкорань, Исмаиллы, Шеки, Нахичевань, Гянджа, и наконец-то, в Ханкенди.

Каждый из этих регионов отдельная глава в истории объединения. Но Карабах всегда оставался особым приоритетом, к которому Femmes Digitales шла осознанно и настойчиво. Долгие годы организация ждала возможности привезти STARTECH в этот регион и сегодня, благодаря поддержке партнёров, менторов, Министерства Образования и принимающей стороны в лице Университета Карабаха, эта возможность наконец реализована.

Проведение STARTECH в Ханкенди имеет тройное значение.

Во-первых, это историческая веха для самой программы: после 12 лет работы Femmes Digitales впервые приходит в Карабах, замыкая региональную карту своих инициатив и открывая новую.

Во-вторых, это вклад в восстановление образовательной инфраструктуры освобождённых территорий. Девочки, живущие здесь, заслуживают того же доступа к цифровым знаниям и карьерным возможностям, что и их сверстницы в Баку, Гяндже или Нахичевани.

В-третьих, это подтверждение фундаментального принципа объединения: ни одна девочка Азербайджана не должна остаться за пределами цифрового будущего страны, независимо от того, где она родилась, в городе или в селе, в столице или в регионе.

28 апреля 2026 года, Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, основательница Femmes Digitales Яна Кримпе была удостоена медали «Терегги» (Tərəqqi) — «Прогресс» за вклад в экономическое развитие Азербайджана и эффективную деятельность в сфере предпринимательства.

Награда отметила более чем двадцатилетний путь Яны Кримпе в Азербайджане. Получив образование в Эстонии, она пришла в Баку молодым предпринимателем с идеями цифрового доверия и желанием внести свой вклад в страну, где родились её мать и бабушка. За эти годы был реализован целый ряд проектов в национальной цифровой инфраструктуре Азербайджана, систем, которые сегодня обслуживают миллионы граждан в их повседневной жизни и позволяют зарубежным партнёрам уверенно вести бизнес со страной.

«Двенадцать лет назад, когда мы начинали STARTECH, у нас была одна простая идея: ни одна девочка в Азербайджане не должна услышать «это не для тебя». Сегодня, стоя в Ханкенди и глядя в глаза девочкам, которые впервые надевают VR-очки и пишут свои первые строчки кода, я понимаю, мы не просто провели двенадцатую региональную программу. Мы замкнули круг, который начинали в 2016 году. Карабах долго ждал нас, и мы долго шли сюда. Но самое главное, мы не опоздали. Эти девочки будут строить цифровой Азербайджан так же, как их сверстницы из Габалы, Шеки и НахчЫвана. Технологии не знают границ, ни географических, ни гендерных. И сегодняшний день лучшее тому доказательство и вдвойне приятно отметить получение высокой награды от Госп. Президента именно в Карабахе в кругу талантливых, перспективных и ионовационных женщин Азербайджана» — отметила Яна Кримпе, основательница Общественного объединения Femmes Digitales

Программа конференции была построена так, чтобы девочки не просто слушали о технологиях, а ощутили их собственными руками.

«VR и Web Coding Experience» — это практический воркшоп, на котором участницы погрузились в виртуальную реальность через VR-очки и освоили основы веб-разработки и vibe coding. Девочки увидели, как иммерсивные технологии и навыки программирования превращаются в живые цифровые проекты.

«AI Adventures in Real Life» — это сессия, посвящённая искусственному интеллекту в повседневной жизни, образовании, творчестве и будущих профессиях. Участницы экспериментировали с AI-инструментами, учились писать промпты, исследовали платформу Sora и создавали собственный цифровой контент, включая музыку и тексты песен.

Особым эмоциональным центром дня стали мотивационные выступления 16 менторов женщин, работающих в технологическом секторе Азербайджана. Они поделились личными историями, рассказали о трудностях и достижениях. Главное послание этих историй: технологии не ограничены ни полом, ни городом, ни происхождением — эта сфера, дотсупная каждой девочке, у которой есть любопытство, смелость и желание.

Конференция в Ханкенди была организована при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и Университета Карабаха.

Программа стала возможной благодаря ценному вкладу компании B.EST Solutions, поддерживающая эту организацию все эти годы, PASHA Holding, Trendyol, Tufan Motors, Fominov Consulting, STEP IT Academy, MACAZ, организационную поддержку оказала Bloom Group.

Femmes Digitales выражает глубокую признательность всем партнёрам, чья последовательная поддержка позволила привезти STARTECH в Карабах и создать здесь вдохновляющую образовательную среду для девочек региона.

О программе STARTECH

Региональная программа STARTECH запущена в 2016 году. За девять лет работы её участницами стали около 3 500 школьниц в одиннадцати регионах Азербайджана: Масаллы, Габале, Губе, Шамахы, Мингячевире, Лянкяране, Исмаиллы, Шеки, Нахчыване, Гяндже и Ханкенди. Программа играет ключевую роль в продвижении девочек к среднему специальному и высшему образованию в сфере ИКТ через менторство, живые примеры успешных женщин в технологиях, интерактивное обучение и практическое знакомство с современными цифровыми инструментами.

Об Общественном объединении Femmes Digitales

Femmes Digitales — «Поддержка женщин в технологиях» — это азербайджанское общественное объединение, основанное в 2014 году для расширения участия женщин и девочек в цифровой экономике. Объединение реализует образовательные, менторские и популяризирующие технологии программы по всей стране и за её пределами, формируя новое поколение женщин-лидеров в ИТ и кибербезопасности.