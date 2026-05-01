Apple сообщила о рекордной выручке за второй квартал 2026 финансового года

Компания Apple опубликовала отчет за второй квартал 2026 финансового года. Выручка составила рекордные $111,18 млрд., что на 17% больше, чем годом ранее, и выше прогноза аналитиков. В текущем квартале компания прогнозирует рост продаж на 14–17%.

«Сегодня Apple с гордостью сообщает о лучших результатах за мартовский квартал за всю историю компании», — заявил генеральный директор Тим Кук, отметив, что выручка за квартал, закончившийся в марте, достигла рекордного уровня. В течение квартала продажи iPhone выросли на двузначные показатели во всех странах, где компания ведет бизнес, а подразделение услуг достигло исторического максимума.

Семейство iPhone 17 стало самой популярной линейкой смартфонов за всю историю Apple, заявил финансовый директор компании Кеван Парех. Продажи iPhone обеспечили рекордные результаты компании за второй квартал, однако спрос превысил возможности цепочки поставок из-за нехватки процессоров A19, которые Apple закупает у TSMC, и растущего дефицита чипов памяти. Парех также заявил, что влияние памяти будет «возрастать».

Чистая прибыль за отчетный период составила $29,59 млрд., прибыль на акцию — $2,01. Продажи iPhone принесли компании $56,99 млрд., Mac — $8,4 млрд., iPad — $6,91 млрд., носимые устройства, товары для дома и аксессуары — $7,9 млрд. Доход от услуг составил $30,98 млрд.

После публикации финансового отчета акции Apple выросли в цене на 5,35%.