В Steam проходит «Фестиваль морей и океанов»

22 мая, 2026
Steam Ocean Fest 2026

Компания Valve запустила в Steam фестиваль, посвященный играм, связанные с морской тематикой. «Фестиваль морей и океанов» предлагает большие скидки на многие игры, в том числе новинки этого года.

Некоторые предложения:

  • Abyssus — 35%;
  • ALL WILL FALL — 20%;
  • Darwin’s Paradox! — 25%;
  • Depth — 75%;
  • Layers of Fear 2 — 90%;
  • Maneater — 85%;
  • Rogue Waters — 67%;
  • Skull and Bones — 90%;
  • SOMA — 75%;
  • Still Wakes the Deep — 75%;
  • Stranded Deep — 50%;
  • Subnautica — 75%;
  • The Last Caretaker — 20%;
  • Voyagers of Nera — 34%.

Фестиваль продлится до 25 мая включительно и закончится в 21:00 по бакинскому времени. Как обычно, в честь распродажи Valve пополнила ассортимент магазина предметов за очки – появился анимированный стикер с крабом за 1000 очков Steam.

