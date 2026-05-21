В Steam проходит «Фестиваль морей и океанов»

Компания Valve запустила в Steam фестиваль, посвященный играм, связанные с морской тематикой. «Фестиваль морей и океанов» предлагает большие скидки на многие игры, в том числе новинки этого года.
Некоторые предложения:
- Abyssus — 35%;
- ALL WILL FALL — 20%;
- Darwin’s Paradox! — 25%;
- Depth — 75%;
- Layers of Fear 2 — 90%;
- Maneater — 85%;
- Rogue Waters — 67%;
- Skull and Bones — 90%;
- SOMA — 75%;
- Still Wakes the Deep — 75%;
- Stranded Deep — 50%;
- Subnautica — 75%;
- The Last Caretaker — 20%;
- Voyagers of Nera — 34%.
Фестиваль продлится до 25 мая включительно и закончится в 21:00 по бакинскому времени. Как обычно, в честь распродажи Valve пополнила ассортимент магазина предметов за очки – появился анимированный стикер с крабом за 1000 очков Steam.