Vivo Pad 6 Pro – мощный планшет с 4К-экраном и аккумулятором на 13 000 мАч

На презентации в Китае компания Vivo представила не только смартфоны X300 Ultra и X300s, но и флагманский планшет Pad 6 Pro. Его главной особенностью стал 4K-экран (3840х2512 пикселей, 347 ppi). Это 13,2-дюймовая 8-битная IPS-панель с соотношением сторон 13,8:9, частотой обновления 144 Hz и частотой сенсорного слоя 540 Hz. Контрастность составляет 1400:1, яркость – до 1200 нит. Поддерживается технология защиты зрения DC Dimming. Экран позволит смотреть в нативном разрешении спортивные трансляции и фильмы, а также играть в некоторые игры в 4К.

В основе аппаратной платформы Vivo Pad 6 Pro лежит топовый 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen5, графика — Adreno 840. За охлаждение компонентов отвечает испарительная камера площадью 71446 мм2. Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 8, 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.1 – 256 или 512 Gb.

Емкость аккумулятора составляет 13 000 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 90 Вт. Компания традиционно сэкономила на камерах планшета и сканере отпечатков пальцев — его нет, как и GPS. Водозащита тоже не заявлена. Основная камера с разрешением 13 Мп, фронтальная с 8 Мп датчиком. Планшет совместим с фирменным стилусом Vivo Pencil 3 (обеспечивает распознавание 4096 степеней нажатия). Отдельно Vivo отметила сотрудничество с разработчиками некоторых приложений, что позволило, например, адаптировать видеоредактор и CAD-приложение под управление с помощью стилуса.

Есть поддержка Wi-Fi (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.4, порт USB Type-C 3.2 Gen 1 и 8 динамиков. 4G/5G-версии не предусмотрены. Устройство работает под управлением Android 16 с OriginOS 6. Габариты и вес: 297,03 х 199,82 х 6,18 мм, 663 гр.

Цены на Vivo Pad 6 Pro в Китае: 8/256 Gb — $650, 12/256 Gb — $725, 12/512 Gb — $840, 16/512 Gb — $970. Планшет предлагается в трех расцветках корпуса: серой, голубой и фиолетовой.