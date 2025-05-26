Представлен доступный планшет Honor Pad 10 с большим экраном

Компания Honor представила на глобальном рынке новый планшетный компьютер Pad 10. Устройство, выполненное в прочном алюминиевом корпусе, относится к среднему ценовому сегменту и является хорошим решением для учебы и работы с документами.

Honor Pad 10 оснащен IPS-дисплеем с диагональю 12,1 дюйма с разрешением 2560×1600 пикселей (249 ppi), частотой обновления 120 Hz и яркостью 500 нит. Экран поддерживает 1,07 млрд. цветов. Планшет построен на базе процессора Snapdragon 7 Gen 3, который работает в связке с 8 Gb оперативной памяти и накопителем на 256 Gb.

Обе камеры, основная и фронтальная, снимают в разрешении 8 Мп (f/2.0), они не имеют автофокуса, но поддерживают цифровой зум, HDR-съемку, распознавание лиц и замедленную съемку на 120 fps. В оснащение новинки также входят аккумуляторная батарея емкостью 10 100 мА ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 и аудиосистема, состоящая из 6 динамиков Histen Sound, которые обеспечивают объемное звучание. В качестве ОС выступает Android 15 с интерфейсом MagicOS 9.0. Планшет имеет габариты 277,07 × 179,28 × 6,29 мм и весит 525 гр. Есть поддержка стилуса и клавиатуры.

Honor Pad 10 доступен в двух цветах корпуса: голубом и сером. Цена на планшет в Европе разная: в Германии он будет предложен за €330, в Италии — за €350, а во Франции за €400.