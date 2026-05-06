6 мая, 2026
«Бакинский марафон 2026» прошёл при эксклюзивном партнёрстве Azercell

3 мая в Баку состоялось одно из крупнейших спортивных событий года — «Бакинский марафон 2026», реализованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева при эксклюзивном партнёрстве Azercell.

Марафон объединил 25000 участников, вновь подтвердив высокий интерес к массовым спортивным инициативам и внося значимый вклад в продвижение здорового и активного образа жизни. Наряду с гражданами Азербайджана, в забеге приняли участие спортсмены из США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран.

Девятый по счёту марафон, прошедший под девизом «Победи ветер», стал знаковым — в этом году впервые была представлена полная марафонская дистанция 42 км. Забег стартовал на Площади Государственного флага, а финишная зона была организована на территории Sea Breeze. При этом для участников также были предусмотрены отдельные финишные зоны на дистанциях 10 км и 21 км.

Победителем в мужской категории стал представитель Турции Ахмед Алканоглу. Второе место занял украинский спортсмен Виталий Шафар, третье — участник из Кыргызстана Ырыскелди Акеров.

В женском зачёте первое место завоевала представительница России Елена Толстых. Второй финишировала Анна Юсупова (Азербайджан), третьей стала спортсменка из Казахстана Ширин Акимбай.

Компания Azercell отметила победителей специальными призами, а также традиционно поддержала студентов — участников марафона, поощрив их за активное участие и спортивную инициативу.

Руководящий состав, сотрудники и корпоративные клиенты ООО «Azercell Telecom» вновь приняли активное участие в марафоне. Поддержка подобных инициатив является важной частью стратегии корпоративной социальной ответственности Azercell и отражает приверженность компании развитию культуры здорового образа жизни и общественной активности в стране.

