Google рассказал о новых функциях, которые станут доступны в Android 17

На мероприятии The Android Show: I/O Edition 2026 компания Google рассказала о нововведениях, которые появятся в операционной системе Android 17 — инструменты для блогеров, ИИ-функции, усиленная защита для смартфонов и т.д.

Появится система генерации виджетов с помощью ИИ. Пользователь сможет описать простыми словами, какой виджет ему нужен, а ИИ-модель Gemini самостоятельно создаст его в стиле Material Expressive. Например, можно собрать панель с расписанием тренировок, планом питания или любыми другими данными.

Другая ИИ-функция – Rambler. Это продвинутый голосовой ввод, который понимает сбивчивую речь, исправления, паузы и даже смешивание нескольких языков в одном предложении, превращая все в структурированный лаконичный текст.

В Android 17 появится функция Pause Point, которая призвана избавить пользователя от привычки постоянно листать ленту новостей. При запуске выбранных «отвлекающих» приложений, таких как соцсети, сначала появится экран ожидания с 10-секундным таймером. За это время система предложит подумать, действительно ли пользователь хочет открыть приложение, а также может посоветовать альтернативы, например, книгу, аудиокнигу или фитнес-приложение. При желании функцию можно отключить.

Много нововведений ориентировано на создателей контента. Например, появится функция Screen Reactions, которая позволяет записывать экран смартфона и лицо пользователя одновременно, без сторонних приложений. Приложение Instagram для Android получит множество обновлений — поддержку Ultra HDR, встроенную стабилизацию, улучшенный режим ночной съемки и переработанную систему загрузки фото и видео без потери качества. Кроме того, в Android-версии Instagram Edits станут доступны ИИ-функции для улучшения видео и разделения аудиодорожек. Также Google анонсировал выход приложения для монтажа видео Adobe Premiere с эксклюзивными шаблонами для Shorts этим летом. Для профессиональной съемки Google добавил поддержку формата APV, разработанный совместно с компанией Samsung. Пока что он доступен только на Samsung Galaxy S26 Ultra и Vivo X300 Ultra, но позже поддержку должны получить и другие смартфоны на базе Snapdragon 8 Elite.

Еще одной новой функцией стала App Bubbles – возможность сворачивать любые приложения в плавающие «пузыри». Это позволит пользователям держать нужные программы поверх остальных окон и быстро переключаться между задачами. Также в Google отметили, что переход с других операционных систем на Android станет гораздо проще. Программа для переноса данных автоматически скачает на новое устройство пароли, приложения, фотографии и данные о eSIM. Обновление функции сначала появится на Google Pixel этим летом. Многие эмодзи на Android перерисовали — изображения стали объемнее.

Android 17 также получит множество обновлений безопасности, например, автоматическая блокировка звонков от подозрительных абонентов, функции защиты от кражи (будут активированы по умолчанию на новых устройствах) и другие.

Обновленная версия операционной системы выйдет этим летом.