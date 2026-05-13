Gemini Intelligence — новая ИИ-система для Android

На мероприятии The Android Show: I/O Edition 2026 компания Google анонсировала Gemini Intelligence — новую ИИ-систему для Android, которая превращает смартфон в полноценного цифрового помощника. По словам Google, Gemini стал еще умнее и научился справляться с комплексными задачами. Компания несколько месяцев обучала ИИ работать с популярными мобильными приложениями и выполнять сложные многоэтапные действия без постоянного участия пользователя.

Gemini Intelligence сможет анализировать то, что отображается на экране смартфона, и использовать это в выполнении поставленных задач. При этом ИИ будет выполнять задачу в фоновом режиме, что позволит пользователю полноценно пользоваться девайсом. Все действия ИИ будут отображаться через «живые уведомления», а пользователь сможет остановить процесс в любой момент. Gemini сможет бронировать поездки, заказывать еду или искать нужные товары, ориентируясь не только на текстовые команды, но и на содержимое экрана или изображения.

Кроме того, Gemini Intelligence позволит создавать кастомные виджеты через функцию Create My Widget. А функция Rambler будет преобразовывать речь пользователя в текст, избавляя ее от слов паразитов и переводя на нужный язык. Google отдельно подчеркивает, что Gemini не сможет выполнять действия без прямого разрешения пользователя, а любые покупки потребуют отдельного подтверждения.

Первыми, доступ к Gemini Intelligence этим летом получат владельцы смартфонов Pixel и последних моделей Samsung Galaxy, включая серию Galaxy S26.