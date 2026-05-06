Forza Horizon 6, Subnautica 2 и другие игры добавят в Xbox Game Pass в первой половине мая

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass в первой половине мая. До 19 мая включительно пользователи получат 14 игр, но некоторые из них ранее уже были доступны с отдельными уровнями подписки.
Игры, которые уже доступны в Game Pass:
- Final Fantasy V (Xbox Series и PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass;
- Ben 10 Power Trip (консоли, PC) — Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass;
- Descenders Next (ранний доступ, консоли, PC) — Game Pass Ultimate, PC Game Pass;
- Wheel World (Xbox Series, PC) — Game Pass Ultimate, PC Game Pass;
- Wildgate (Xbox Series, PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass;
- Wuchang: Fallen Feathers (Xbox Series, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass.
Игры, которые добавят в Game Pass:
- Mixtape (Xbox Series, PC) — Game Pass Ultimate, PC Game Pass, 7 мая;
- Outbound (консоли, PC) — Game Pass Ultimate, PC Game Pass, 11 мая;
- Black Jacket (Xbox Series, PC) — Game Pass Ultimate, PC Game Pass, 12 мая;
- Call of the Elder Gods (Xbox Series, PC) — Game Pass Ultimate, PC Game Pass, 12 мая;
- Elite Dangerous (консоли) — Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, 12 мая;
- Doom: The Dark Ages (Xbox Series, PC) — Game Pass Ultimate and PC Game Pass, 14 мая;
- Subnautica 2 (ранний доступ, Xbox Series, PC) — Game Pass Ultimate, PC Game Pass, 14 мая;
- Forza Horizon 6 (Xbox Series, PC) — Game Pass Ultimate, PC Game Pass, 19 мая.
Игры, которые покинут подписку Game Pass с 15 мая:
- Galacticare;
- Go Mecha Ball;
- Kulebra and the Souls of Limbo;
- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship;
- Planet of Lana.