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6 мая, 2026
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Forza Horizon 6, Subnautica 2 и другие игры добавят в Xbox Game Pass в первой половине мая

Xbox Game Pass

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass в первой половине мая. До 19 мая включительно пользователи получат 14 игр, но некоторые из них ранее уже были доступны с отдельными уровнями подписки.

Игры, которые уже доступны в Game Pass:

  • Final Fantasy V (Xbox Series и PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass;
  • Ben 10 Power Trip (консоли, PC) — Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass;
  • Descenders Next (ранний доступ, консоли, PC) — Game Pass Ultimate, PC Game Pass;
  • Wheel World (Xbox Series, PC) — Game Pass Ultimate, PC Game Pass;
  • Wildgate (Xbox Series, PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass;
  • Wuchang: Fallen Feathers (Xbox Series, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass.

Игры, которые добавят в Game Pass:

  • Mixtape (Xbox Series, PC) — Game Pass Ultimate, PC Game Pass, 7 мая;
  • Outbound (консоли, PC) — Game Pass Ultimate, PC Game Pass, 11 мая;
  • Black Jacket (Xbox Series, PC) — Game Pass Ultimate, PC Game Pass, 12 мая;
  • Call of the Elder Gods (Xbox Series, PC) — Game Pass Ultimate, PC Game Pass, 12 мая;
  • Elite Dangerous (консоли) — Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, 12 мая;
  • Doom: The Dark Ages (Xbox Series, PC) — Game Pass Ultimate and PC Game Pass, 14 мая;
  • Subnautica 2 (ранний доступ, Xbox Series, PC) — Game Pass Ultimate, PC Game Pass, 14 мая;
  • Forza Horizon 6 (Xbox Series, PC) — Game Pass Ultimate, PC Game Pass, 19 мая.

Игры, которые покинут подписку Game Pass с 15 мая:

  • Galacticare;
  • Go Mecha Ball;
  • Kulebra and the Souls of Limbo;
  • Paw Patrol Rescue Wheels: Championship;
  • Planet of Lana.
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