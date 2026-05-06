7 мая, 2026
Рыночная капитализация Samsung превысила $1 трлн

Рыночная капитализация Samsung превысила $1 трлн. – она стала 13-й компанией в мире, которой удалось достичь этой стоимости. В первую очередь рост связан с огромным спросом на память, которую производит Samsung.

Кроме того, на стоимость повлияла информация о том, что Apple может привлечь Samsung к производству процессоров для своих устройств в США, в качестве альтернативы текущему сотрудничеству с TSMC. Пока что прошли предварительные переговоры, никакого соглашения компании еще не заключили. Также известно, что Samsung намерен вложить значительные средства в собственное полупроводниковое производство.

Сегодня акции Samsung Electronics на бирже в Сеуле выросли на 11% и достигли рекордной стоимости в 261 500 вон за ценную бумагу ($179,3).

