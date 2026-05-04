Топ-10 самых мощных Android-флагманов и субфлагманов апреля по версии AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных Android-смартфонов среди флагманских и субфлагманских моделей по итогам апреля 2026 года.
В рейтинге самых мощных флагманских смартфонов только один гаджет, занявший шестую позицию, оснащен процессором MediaTek Dimensity 9500, все остальные построены на базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm.
Уже пару месяцев лидерство удерживает iQOO 15 Ultra (4 126 940 баллов). С пятого на второе поднялся iQOO 15 (4 102 621), а Red Magic 11 Pro+ спустился на третье место (4 098 742). В десятку также вошли Realme GT8 Pro, OPPO Find X9 Ultra, OnePlus Ace 6 Ultra, Honor Magic8 Pro, Honor Magic8, Vivo X300 Ultra и OnePlus 15T.
В рейтинге субфлагманов все устройства Топ-10 базируются на чипах от MediaTek. На первом месте по-прежнему находится iQOO Z11 с процессором Dimensity 8500 (2 323 047 баллов). На второй позиции все также Honor Power 2 на базе Dimensity 8500 Elite (2 206 038), а на третьей — OPPO K15 Pro с Dimensity 8500 Super (2 156 817). Далее в рейтинге идут OPPO Reno15 Pro, OPPO Reno15, Redmi Turbo 5, Realme Neo 7 SE, OPPO K13 Turbo 5G, iQOO Z10 Turbo и OPPO Reno14 Pro.
Статистика была собрана в период с 1 по 30 апреля 2026 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.